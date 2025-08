El padre de la Patria: Autopsia de un régimen

En el país de Manuelito, un hombre alcanzó el poder obnubilando a las masas con insultos, gestos teatrales y promesas grandilocuentes. No llegó solo: trajo consigo una corte de bufones complacientes, aduladores profesionales y socios en negocios turbios. El nuevo “líder” no gobernó: poseyó. Su obsesión no era el bienestar nacional, sino controlar, humillar y fabricar un pueblo sumiso.

Desde su tribuna, moldeó un país a su medida: ciudadanos intimidados, militantes que confundían pleitesía con virtud y una política que premiaba la lealtad ciega sobre la competencia. La inteligencia quedó marginada. El miedo, en cambio, se convirtió en herramienta de Estado.

Prometió libertad, prosperidad y cultura… pero hipotecó la patria a la narcopolítica. Las obras “emblemáticas” fueron anzuelos con sobreprecio calculado y beneficio inflado. Las audiencias oficiales se convirtieron en teatro: verdades pintadas de mentira y mentiras disfrazadas de verdad. El insulto fue política de comunicación; el apodo, un arma.

El narcisismo lo devoró. Y, como todo virus, se propagó entre sus lugartenientes. Se sintieron intocables, seducidos por el aroma del poder y la corrupción. Mientras, la patria se desgastaba: sus pechos secos de tanto alimentar sátiros; sus piernas debilitadas por marchar tras quimeras; sus pulmones envenenados por el humo rancio de ilusiones falsas.

Hoy, el régimen exhala sus últimos alientos. El partido se desangra, los “leales” negocian su supervivencia en otros bandos y las obras caen por su propio peso. El todopoderoso se hunde en su propia gangrena política.

Pero no todo está perdido. En el país de Manuelito persiste una reserva moral: ciudadanos honestos, con vocación de reconstrucción, que ya se levantan para reclamar su herencia. La batalla será dura, pero no imposible.

El Ecuador no está condenado. Está llamado a levantarse. Viva el Ecuador, hoy y siempre.

Jorge Isaac Vallejo Chávez