Cartas a Quito / 6 de abril del 2023

La suerte está echada

La Corte Constitucional envió a la Asamblea Nacional el documento de admisibilidad del juicio político al presidente Lasso por el delito de peculado. Recibido dicho documento por parte del CAL, este sustanciará y enviará el mismo a la Comisión de Fiscalización, donde también deberá sustanciarse, concentrándose principalmente en la revisión de las pruebas.

El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, en varias ocasiones ha manifestado que las pruebas conseguidas de audios filtrados a través del medio de comunicación digital "La Posta", no han sido judicializadas, no han obtenido los peritajes correspondientes, que no se sabe si las voces son originales y auténticas, si fueron alteradas o no. Incluso, en uno de esos audios, el propio Presidente de la República reconoció la voz del exfuncionario Luque Lecaro, pero a este audio tampoco se le ha realizado pericia alguna. Por lo que se observa, los documentos revisados no tendrían validez jurídica, pero recordemos que este es un juicio político.

Si bien el caso FLOPEC sobre los contratos firmados con compañías "de papel" como Andes Tanques, sustituida por la Amazonas Tanker's, se iniciaron en el gobierno del indiciado penalmente expresidente Lenin Moreno, estos se mantuvieron durante casi dos años del gobierno del presidente Lasso. Durante el juicio político, los asambleístas interpelantes, deberán demostrar la conducta ilícita del peculado en la malversación de los fondos públicos por parte del presidente, quien habiendo sido advertido por parte del gerente de FLOPEC de la existencia de contratos lesivos a los intereses económicos del Estado ecuatoriano, no realizó acción alguna.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa

Juicio irrito e inédito

Nunca antes en la Historia Democrática ,ha sido enjuiciado un Presidente de la República ;es el caso ,que en un momento álgido por lo que está viviendo nuestro país, convulsionado por las fuerzas políticas y movimientos sociales ,Indígenas, y hasta lo más increíble, la Asamblea Nacional pide Juicio Político al Presidente Lasso, por causales que en esos momentos no sabían, porque causa querían enjuiciarlo hasta se inventaron por Incapacidad Mental y Peculado. Para inventarse por mala Administración, pero lo mas increíble es que cuando paso a la Corte Constitucional dieron luz verde en la segunda reunión su admisibilidad al Juicio, es increíble porque La Corte Constitucional ha sido un Organismo que por su honestidad su sapiencia ha sabido dar soluciones de alto nivel, pero hoy me ha causado estupor e incredibilidad por la resolución que dio fin a una esperanza que no iban a dar paso a tan descabellada resolución; será que tuvieron temor a los movimientos indígenas que les amenazaron con hacer una marcha contra la Corte Constitucional ¿Acaso no pensaron en el país que nuevamente se va a caotizar como fue en Junio 18, días de terror vandalismo, sicariato, robos etc?

Se volvieron ciegos e indolentes que la Patria se queda sin la máxima Autoridad y se volverá nuevamente un caos ,unidos a las catástrofes de la naturaleza que está acabando con nuestro bello país, ¿Quién va a Gobernar ,acaso Leonidas Iza ,Jaime Vargas, Salvador Quishpe , Señor Presidente ,yo sé que Ud. es un hombre luchador que no se va a dejar influenciar por estos malos antipatrias ,Decrete La Muerte Cruzada y deje que se vayan a sus casas con todo el dinero que acumularon en su permanencia en la Asamblea, y busque la manera que Rafael Correa venga nuevamente al Ecuador , no se cual es peor el Cáncer o la Lepra.

Luis Mario Contreras Morales

La historia a medias

Nos enseñaron en el colegio que la revolución francesa se dio por el abuso de la monarquía sobre el pueblo; lo mismo por lo que ocurrió la revolución rusa y el triunfo de los soviets. Que Fidel Castro liberó al pueblo cubano de la tiranía Batista que estaba apoyada por los EEUU.

Nos enseñaron que los españoles vinieron a conquistar, saquear y desaparecer a imperios autóctonos y bien establecidos. Nos dijeron que los EEUU fue un país esclavista y racista.

Nos enseñaron que el nacionalismo es malo porque la Alemania nazi ocasionó la mas grande conflagración mundial.

Y que Karl Marx fue un genio al escribir "El capital"... Pero no nos enseñaron que pasó luego de la revolución francesa, y los abusos de los revolucionarios como Robespierre. Tampoco nos enseñaron de los crímenes soviéticos, como los gulags; juicios espurios y ejecuciones sumarias; no nos dijeron nada del holodomor, de katyn, de la cortina de hierro: sus motivos y los muertos por querer huir de ese régimen.

Tampoco nos explicaron porqué ciudadanos cubanos peleaban en Angola, o muchos preferían morir tratando de huir en precarias balsas. No fue suficientemente explicado el accionar asesino tanto de los Aztecas como de los Incas sobre otras tribus. No se profundizó sobre el significado, importancia y real alcance de la guerra civil americana, donde pelearon entre hermanos para liberar a los afros.

No nos explicaron que no es el nacionalismo lo malo, sino los extremismos. Y no nos enseñaron la biografía de Karl Marx... La enseñanza de historia ha sido sesgada, manipulada, para adoctrinarnos, no para aprender.

David Ernesto Ricaurte Vélez