Cartas a Quito / 5 de septiembre del 2023

Las obscuridades de Consejo Nacional Electoral

Si alguna Institución nacional ha perdido por completo su respetabilidad es el CNE por las dudosas decisiones, poco imparciales y muy poco justificadas. El último enredo se deriva de la contratación de una empresa sin experiencia en el procesamiento de información telemática, para lo cual el CNE habría abierto un concurso el mes de junio pasado, que se cierra seis días después y se proclama al ganador, después de dos días más, con lo cual se habría impedido que participen interesados del exterior, puesto que en el País no había otra empresa que ofresca tal servicio.

Suscitado el reclamo de los ecuatorianos residentes en el exterior por no haber podido sufragar en las últimas elecciones, lo cual inicialmente no fue aceptado, el CNE decide llamar a una nueva votación a todos los registrados en el padrón utilizado en la votación anterior, pese a que en algunos casos la totalidad de los inscritos lo habían hecho, siendo lo lógico que lo hagan solamente, los inscritos para la votación telemática, que no pudieron hacerlo porque el servicio había colapsado.

Anular toda la votación es improcedente, por lo cual ésta debería circunscribirse solo a los ciudadanos inscritos para la votación del 20 de Agosto y nadie más, a no ser que los miembros del Tribunal quieran beneficiar a unos partidos y perjudicar a otros, con el problema de que ello puede tipificarse como “fraude electoral” al alterar los resultados de un proceso, el cual, según el art. 334 del Código Penal, está sancionado con pena de 5 a 7 años.

Iván Escobar Cisneros

Taiwán en la ONU

Un desafío de unidad para el mundo

Las grandes guerras del siglo XX han dejado importantes lecciones sobre la paz para la historia. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más globalizado, la unidad y la solidaridad deben convertirse en pilares fundamentales para mantener el orden y la seguridad internacional.

Taiwán es una democracia que históricamente ha defendido la paz y la estabilidad internacional. Además de tener una gran importancia económica debido a su ubicación estratégica y a su papel como una de las rutas marítimas más importantes para el desarrollo económico de la región asiática, Taiwán ha contribuido de manera significativa a la cooperación global en áreas como la salud, el medio ambiente y el desarrollo.

Taiwán no solo cuenta con recursos y experiencia valiosos para abordar cuestiones humanitarias y de derechos humanos, sino que también podría fomentar la estabilidad global a través del dialogo y la unidad. Es por ello que la inclusión de Taiwán en la Organización de Naciones Unidas se vuele cada día más apremiante, pues el desafío de preservar la paz y la seguridad global, supera las fronteras tradicionales y es una labor que debe incluir a todas las naciones del mundo.

En definitiva, la inclusión de Taiwán en la ONU permitiría una representación más diversa en las discusiones y decisiones internacionales. Esto enriquecería el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones pacíficas frente todo aquello que amenace los principios de igualdad, soberanía, e integridad, mismos que han sido consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Dyanna Sánchez