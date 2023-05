Cartas a Quito / 5 de mayo del 2023

Virgen María

¿Se imagina lo hermoso, maravilloso, extraordinario que va a ser, encontrarse con la Virgen María? No como la hemos visto en cuadros, afiches o esculturas, ¡sino realmente en carne y hueso, tal como es! Nos daremos cuenta que lo que nos imaginamos de Ella quedó corto, muy corto. Su rostro; su sonrisa encantadora; su voz que nos llama por nuestro propio nombre; sus brazos que nos abrazan y nos permiten sentir el calor, que sólo nuestra Virgen Santísima puede dar. Saber que estaremos en un lugar donde el tiempo no existe, y donde podremos charlar de todo…, nada menos…, que con la Madre de Jesús. Estaremos con Ella en el Cielo, rodeado de hermosas flores jamás vistas; colores que no conocemos; perfumes que no hemos percibido en nuestro mundo. Y luego, nos mostrará su palacio; lleno de tantas maravillas. Y allí recién comprenderemos las palabras del Apóstol Pablo cuando dijo: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Se aproxima el mes de mayo, dedicado a la Virgen. Desde ahora, prepare un pequeño programa de lo que puede hacer en esos días: Rezar el Rosario; las 3 Avemarías antes de acostarse; el Ángelus; ir con amigos a rezarle a una Ermita; repetir Jaculatorias dedicadas a Ella…, o simplemente, mirarla cuando entramos a un lugar donde haya un cuadro dedicado a María.

Mario Monteverde Rodríguez

La nostalgia de las separaciones

Qué felicidad tan grande representa cuando nos reunimos con los seres queridos, quienes por circunstancias de la vida tienen que vivir en el exterior y aprovechamos cada instante y cada momento para disfrutarlo plenamente, pensando y esperando que esos momentos nunca terminen, pero inevitablemente llega el instante en que nuevamente tenemos que separarnos y eso nos entristece grandemente, porque no sabemos cuándo volveremos otra vez a reunirnos.

Sin embargo, si es que tomamos las cosas con madurez y tranquilidad vemos que son circunstancias de la vida, hechos concretos que no pueden cambiarse repentinamente y lo que nos queda es resignarnos a vivir con esa constante zozobra de tener que afrontar esa dura realidad de las permanentes separaciones, pero siempre satisfechos de haber aprovechado lo momentos de compartir juntos de una manera que haya sido plena y de enorme felicidad.

Lo inevitable de esta circunstancia es de que los años van pasando tan rápidamente, que cuando alzamos nuestra vista, ellos han transcurrido muy aceleradamente y añoramos y soñamos con volver a esos tiempos de juventud, de mayor vitalidad, de mejor desenvoltura, pero debemos aceptar con estoicismo que la vida sigue su curso y tenemos que adaptarnos a esas reales y dolorosas situaciones, pero por el contrario si nos inyectamos de positivismo y mucha fe, debemos sentirnos felices de todavía gozar de alguna plenitud, que todavía nos permite disfrutar y compartir esa felicidad inmensa de estar con nuestros seres queridos, aunque el tiempo que podamos permanecer juntos pase tan pronto, que no nos damos cuenta.

Cuando recién arribamos a esos puertos lejanos a encontrarnos con nuestros seres queridos, lo hacemos pletóricos de emoción y alegría y es tan fuerte y tan significativo ese encuentro, que nuestros corazones palpitan aceleradamente y no tenemos palabras para expresarnos al encontrarnos; luego, van pasando los días y los disfrutamos segundo a segundo, siempre pensando en ese triste momento, que es el de nuevamente tenernos que despedir y separarnos; no quisiéramos que nunca llegaran esos instantes, pero así es la vida y tenemos que aceptar esa triste realidad.

Qué trágico será y muy dramático por supuesto, aquellos casos de seres queridos que se han tenido que separar por las guerras, como sucede actualmente en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que no pueden reunirse, ni visitarse, se encuentran incomunicados, a lo mejor ni siquiera tendrán la posibilidad de un contacto telefónico o por lo menos un mensaje por whats app o facebook; que angustiosa situación, tan diferente a la que nosotros tenemos, de que disponemos de la libertad de viajar y reunirnos con nuestros seres queridos y a pesar de la nostalgia de las separaciones, podemos gozar esos bellos momentos de compartir y disfrutar.

Hernán Patricio Orcés Salvador;