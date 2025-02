Candidatos a morir

No, no es de Ripley; pero creo que solo en Ecuador proliferan los candidatos como en feria de pueblo, pues, en tiempo de elecciones, los salvadores, agrupaciones y partidos políticos aparecen como por arte de magia. ¿Las razones? Nunca las sabremos, aunque intuimos, por experiencia, que obtienen considerables gananciales económicos provenientes del pueblo y, en algunos casos, de fuentes desconocidas que, a su vez, condicionan y obligan a nuestros “sacrificados” y “patriotas” postulantes a cumplir determinadas consignas y objetivos que la gran mayoría de la gente desconoce. De lo que casi estamos seguros es que estos “arreglos” secretos nunca o casi nunca redundarán en beneficio de los intereses de la patria, sino que, por experiencia, sabemos que se trata de intereses políticos, económicos, personales, etc.

Compatriotas reflexionemos nuestro voto; demos oportunidad a nuevos cerebros; analicemos uno a uno nuestros candidatos; no nos dejemos engañar con ofertas irrealizables y utópicas; digamos NO a la reelección de candidaturas de asambleístas que, como hemos evidenciado, nunca aportaron con una ley que favorezca al pueblo; por el contrario, solo ha servido para descansar (piponear), ganar latisueldos con los dineros del pueblo y, en algunos casos, enriquecerse ilícitamente con recursos que bien pudieron ser utilizados en beneficio de sus electores y el pueblo ecuatoriano.

Fabiola Carrera Alemán

Quienes son los principales responsables de la corrupción y violencia social en Ecuador

Desde el gobierno de alianza país hasta los candidatos de la hoy denominada revolución ciudadana, la cantidad estándar de electores que respaldan a esta agrupación política son aproximadamente 3’300 000 ecuatorianos, en consideración a los resultados de la primera vuelta de las elecciones de agosto de 2023.

Esta base poblacional de electores simpatizantes de la revolución ciudadana, son quienes han respaldado en elecciones pasadas a los candidatos de alianza país y organizaciones afines para gobiernos seccionales, asambleístas y presidenciales.

Esta cantidad de electores son los principales responsables de elegir a personajes muchos de los cuales como autoridades ha contribuido a generar corrupción y violencia social en nuestro país, que tantos perjuicios éticos, económicos y sociales están causando a los ecuatorianos y a las instituciones del estado, la población identificada con el gobierno de alianza país son quienes eligen asambleístas de la revolución ciudadana, muchos de los cuales en la asamblea nacional demuestran mediocridad, corrupción y sectarismo ideológico.

Froilan Criollo C.

La educación como propuesta electoral

El País está enfrentando un nuevo proceso eleccionario, y una vez más está soportando una arremetida inmisericorde traducida en campaña electoral, en la cual los candidatos presentan propuestas de campaña buscando exclusivamente el voto de los electores. En aquellas propuestas desentonadas tipo cantaleta, se aprecia un desconocimiento del rol a asumir y un afán de ofrecer lo que a la postre no van a poder cumplir, tal es el caso de “borrar de un plumazo la delincuencia y la narco político”; “acabar de otro plumazo con la corrupción”; “gestionar ante San Pedro un invierno in eternun”; “desaparecer la Asamblea”, y otros ofrecimientos destemplados patrañeros. Ninguno de ellos se digna en referirse a la EDUCACIÓN como la base del desarrollo de un país, que genere impacto en la formación, empleabilidad y desarrollo de la sociedad. Es importante conocer que la educación es la base del progreso de un país y Ecuador no puede ser la excepción. La educación forma individuos de manera integral, promueve la investigación, fortalece la unificación social y cultural y su consecuente consolidación. Los países con mayor índice de desarrollo y estabilidad, son aquellos que más invierten en temas de educación, tal es el caso de Noruega, Dinamarca, Corea del Sur, Reino Unido, Islandia, Singapur. Este último es considerado el mejor sistema educativo del mundo, que recompensa el esfuerzo y el mérito, involucrando a toda la sociedad, y que honra el rol de los maestros, policías, militares y médicos, dándoles el sitial que se merecen.

Pero si de educación se refiere, es imprescindible establecer que el Ecuador en ese sentido está muy por debajo de lo demandado, ya que la ley no prevé requisitos adecuados para ocupar cargos de real envergadura, tal es el caso de la legislatura, ya que no obliga a los “padres de la patria” acrediten formación integral en derecho, que interpreten adecuadamente las leyes como jurisconsultos; formación específica en temas que les permita actuar eficientemente en las diferentes comisiones que integren; pero por sobre todo, calidad moral a toda prueba, carácter y temperamento traducidos en una personalidad ponderada y alejada del clientelismo, las cuotas de poder y el borreguismo. Se hace indispensable, por tanto, entre otras cosas, revisar los cuadros docentes y directivos de las universidades, ya que se está privando al maestro nacional de ocupar esas plazas y se está dando preferencia a extranjeros expertos en verborrea académica, sin experticia gerencial, tal es el caso de “gusanos” huidos de la Isla.

Efraín Flores Batallas