Cartas a Quito / 5 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Fiestas de Quito

Seis de Diciembre, una fecha sumamente importante para quiteños y ecuatorianos, pues se trata nada menos que un aniversario más de la fundación de nuestra singular y hermosa “Carita de Dios”; fecha que debemos celebrarla con mucha euforia y buen humor, siempre y cuando lo hagamos sin excesos. La algarabía de las Fiestas empieza con el Pregón, la elección de Reina de Quito, las serenatas tanto al Presidente como en cada uno de los barrios y plazas quiteñas, los arreglos en los balcones, los desfiles y comparsas estudiantiles, la presentación de artistas, las consabidas chivas, los concursos de baile, de comida típica, etc. etc.

Todo esto llevado a cabo con la cultura y el sentido de humor que nos caracteriza y bajo los controles necesarios que estas actividades requieren.

Como ciudadana quiteña y amante de la Patria, formulo un llamado de atención para que todos, comenzando por las autoridades locales, mantengamos la cordialidad y el debido respeto que todos y, más aún nuestros gobernantes elegidos por el pueblo, nos merecemos, con el fin de precautelar la armonía y dar un buen ejemplo de cordialidad, mesura y buena educación, en especial, a los niños y jóvenes que se encuentran en proceso de formación y vienen a constituir el futuro de la Patria.

¡VIVA QUITO!!

Fabiola Carrera Alemán

Gran Collar Sebastián de Benalcázar

Andrés Vallejo Arcos, homenajeado con el Gran Collar Sebastián de Benalcázar.

Este galardón, reservado para ministros, secretarios de Estado y titulares de las Funciones del Estado, reconoce a personalidades que han prestado servicios relevantes a la ciudad.

La concejala Analía Ledesma García destacó la trascendencia del homenajeado: “Hablar de Andrés Vallejo Arcos es hablar de una porción significativa de la historia del país; escenas como la del ‘Taurazo’ habrían tomado otros derroteros sin la debida diligencia del entonces Presidente del Congreso”.

Una vida dedicada al servicio público, una prolífica carrera política y administrativa de más de cuatro décadas. Vallejo no solo lideró el Poder Legislativo (1986-1987) en momentos críticos para la democracia, sino que también ejerció como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Rodrigo Borja, presidió la Junta Monetaria y fue embajador en España. Su vínculo con la capital es profundo, habiendo servido como Concejal en múltiples periodos, Vicealcalde y Alcalde Metropolitano de Quito en 2009. Fundador y líder de la Izquierda Democrática, claro perfil de hombre de Estado.

Elvis Alberto Herrera Cadena