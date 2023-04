Cartas a Quito / 5 de abril del 2023

Noche oscura



Me escapo a caminar al campo, a dormir en hamaca, a comer sencillo, o caminar por la ciudad para ver las necesidades y aprender humildad. Escuchar sabiduría de vida del hombre y la mujer de pueblo. Tocó pernoctar monte adentro, allá donde viven los que son "de a verdad", el viento de la noche penetra por el machimbrado de las tablas del piso, el frío corta la piel como cuchillo, noche cerrada sin luna parece no terminar, angustia la espera por alba. Aún no amanece y se entremezclan los olores del corral y del café recién colado, me quita el sueño el murmullo de una conversación familiar; me incorporo a un balcón de piso de latilla de guadua, desde allí puedo ver una escena que no veía desde el año 99, infame diáspora que destruyo familias. Un joven montubio de piel cobriza sosteniendo en brazos a una niña de churos que le ruega que no la deje sola, Doña Pepita llorando persigna y encomienda a Dios al joven. Aprieta los labios para no gritar, siente un vacío en la boca del estómago por la tristeza profunda, impotencia por la traición y la mentira. Mochila con una muda de ropa, zapatos de trabajo y galonera con agua, marcha rápido por la guardarraya para que no lo vean llorar.

- ¿Qué pasa Doña Pepita?

- Ayy Don Pedro Pablo, Mijo se va a buscar trabajo a EEUU, se va por una selva mentada Darién, es todavía un niño, le tiene miedo a las culebras.

-¿No iba a estudiar y trabajar el desmonte?

- Este infeliz del Presidente nos engañó, no hay cupo para la Universidad, no hay precio para cosechas, el Banco nos quiere rematar las tierras, y en la ciudad están vacunados los trabajos.

- ¡Métale fe Pepita! su muchacho es jachudo, seguro regresa pronto y con plata.

- ¡DIOS lo escuche, don Pedro!

La oscura Historia se repite porque somos un pueblo de frágil memoria, como en el año 99 millones tuvieron que migrar por la incautación de sus ahorros, familias destruidas, niños con sentimiento de abandono. Hoy una crisis parecida, los mismos causantes, otra vez millones al exilio socio-económico.

Geopolíticamente nuestro país es visto por las Corporaciones como un pequeño punto en el mapa, proveedor de Petróleo, materias primas agrícolas, minerales como Litio(básico para industria automotriz); ahora con actores nacionales se asocian para el tráfico de armas y drogas, negocios altamente rentables tanto o más que mismo Petróleo. Estas corporaciones necesitan gente con alta necesidad, por tanto llevan a poder político a fichas genuflexas que con "ajustes económicos" contra la población, con recortes del presupuesto en educación, salud, inversión social, llevan a los países a la miseria, provocan crisis socio-económicas inducidas, caldo de cultivo para la delincuencia, sicariato, para la grave conmoción social que estamos viviendo.

La solución a estos períodos oscuros, es la educación, el análisis, inversión en obra pública que genera trabajo, inversión social que genera equidad; mentes abiertas al progreso, a la unidad; cerrar el paso al egoísmo y al oportunismo. Saber elegir gobernantes con visión social.

A las madres como Doña Pepita, paciencia y fe; mientras más oscura es la noche, más cerca está la mañana.

Pedro Pablo Jijón Ochoa

Alerta al Municipio

Conocemos a través de varias fuentes, que las personas de la tercera edad (a partir de los 60 años) gozamos, supuestamente, de ciertos beneficios económicos que, sin lugar a dudas, nos parecen totalmente justos, si tomamos en consideración que, al menos los jubilados, hemos entregado gran parte de nuestra vida al sostenimiento del IESS y al servicio de la patria por lo que, es de estricta justicia, se nos otorgue una recompensa.

Entre estos beneficios, a partir del año 2019 hasta el día de hoy, se promulga y entra en vigencia la Ley # 30490 según la cual “Se exonera del pago de arbitrios e impuestos prediales a los mayores de 60 años con o sin jubilación”; Ley que estaría vigente desde el año 2017, pero a las municipalidades no les interesa difundirla y, menos aún, aplicarla; pues, arbitrariamente, continúan cobrando a las personas de la tercera edad. Sabemos además que, según esta ordenanza, los avalúos que no sobrepasan los $ 212.000 no tienen que pagar absolutamente nada por concepto de impuestos ni por mejoras.

Conocemos también que, según el artículo 88 de la ley de Administración Municipal, tanto los alcaldes como los concejales que, por desconocimiento u otras causas, incumplieran estas reglamentaciones aprobando estos injustos cobros, a más de otras sanciones, están obligados a devolver estos dineros ofreciendo las debidas disculpas a los perjudicados.

Fabiola Carrera Alemán