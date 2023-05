Cartas a Quito / 4 de mayo del 2023

“Fraude”

Etimológicamente los términos fraude y engaño se definen como: “engaño, astucia o maquinación obrando con mentira”; “falta de verdad en lo que se dice o se hace”.

Por supuesto, existe falta de verdad en lo manifestado por el Ministro del Interior, la repotenciación de los vehículos policiales, es decir, su optimización y fortalecimiento para el servicio diario en el patrullaje de las diferentes ciudades del país, resulto una tomadura de pelo tanto a la Institución Policial como a la ciudadanía. Los vehículos que se los entregó en ceremonia ostentosa relucientes exteriormente, son los mismos que tienen más de once años de vida, que interiormente adolecen de todo lo fundamental para el trabajo policial así como de tapicería.

Han transcurrido 23 meses del gobierno del señor Guillermo Lasso como Presidente de la República quien ha nombrado a dos Ministros del Interior que sirvieron a la Institución policial por largo tiempo y que actualmente se encuentran en servicio pasivo, quienes poseen el conocimiento de las falencias y requerimientos logísticos necesarios en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Policía Nacional, lamentablemente su formación policial fue superada por los placeres de la política.

La Policía Nacional como institución encargada de la seguridad interna de las personas y de sus bienes, requiere con urgencia los elementos logísticos fundamentales: vehículos, armas, munición, chalecos antibalas; y, seguridad jurídica, para lo cual se derogará el decreto presidencial 632 de fecha 27 de enero del 2011, reintegrando la representación legal, judicial y extrajudicial a la Policía Nacional, así como reformar el COESCOP y expedir un Reglamento Disciplinario y de ascensos propio a la Institución Policial.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

¿Confusión o adoctrinamiento?

Un periodista indicaba en una columna "pensé que estábamos siendo testigos del surgimiento de la izquierda que tanto necesita el Ecuador, una que se aleje de las prácticas mafiosas, que juegue en una cancha democrática y, sobre todo, que trabaje por las clases mas vulnerables, teniendo como norte la promoción de los derechos civiles y la justicia social..." quedé estupefacto no solo por esa composición lírica de la izquierda, sino por lo velado del mensaje que hace "del otro bando", o sea, la derecha, porque por lo menos yo entiendo que tilda a la derecha de prácticas mafiosas, antidemocráticas, que no trabaja por las clases vulnerables, que no promueve ni derechos civiles ni justicia social. Considero que el pueblo ecuatoriano ha sido lentamente adoctrinado hacia una mentalidad de izquierda pero no mediante la difusión de sus bondades, sino achacando a su oponente, casi como el que se está ahogando se para sobre la cabeza de otro. En 42 años de gobiernos "democráticos", apenas hemos tenido 10 gobiernos de derecha, y sin embargo, todos los males del país le achacan a esta tendencia política. Hemos llegado al absurdo de decir "quiere ser presidente y es un empresario millonario" pero jamás decimos "quiere ser presidente y es un político millonario". Hemos llegado al absurdo de no desear para nada un gobierno de derecha en el Ecuador, pero entregamos nuestras vidas por llegar a vivir al país mas derechista del mundo (¿y coincidencia que sea una de las mas grandes democracias del mundo?). Hemos llegado al absurdo de decir "es un buen candidato pero de derecha" y también "es un corrupto, pero de izquierda". Si de verdad nos enseñaran neutralmente la historia, si el ecuatoriano fuera mas objetivo e investigara un poco más, se daría cuenta que los extremos de ambas tendencias han ocasionado grandes sufrimientos a la humanidad, y lo mas importante, quizá aprendería a identificar al demagogo, al farsante, al de espíritu corrupto y degenerado, para entonces castigarlo en las urnas. Pero somos ciegos.

David Ernesto Ricaurte Vélez