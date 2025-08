LA DESNUTRICIÓN AUMENTA RÁPIDAMENTE EN GAZA

Ya llegan a 90.000 los ciudadanos de Gaza que necesitan urgente tratamiento, particularmente los niños por causa de la desnutrición aguda y en numerosos casos graves y muy graves con fallecimientos. Aun así, no dejan entrar 6.000 camiones de comida de la ONU a Gaza, en espera desde hace algunos días.

Ya suman 58.000 los muertos a causa del asedio, de los bombardeos y disparos incluidos los niños fallecidos que sobrepasan los 18.000. ¿Qué sucede con estas personas uniformadas que cometen semejante genocidio? ¿Por qué no reflexionan sobre la obediencia ciega? ¿Por qué no paran semejante atrocidad contra las vidas de sus semejantes? Lo que está aconteciendo en Gaza nos recuerda a los “niños de Biafra”. Biafra se denominó a la región suroriental de Nigeria, cuando proclamaron su independencia, de esa misma manera se llamó a los niños víctimas de esa guerra interna civil de Nigeria entre 1967 y 1970, ahí ocurrió la segunda hambruna del siglo XX, luego del Holocausto alemán en la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio, la una y la otra estremecieron al Planeta.

En nuestros estudios de Pediatría, Nutrición y Dieta, se nos mostraba fotos y descripciones de los “niños de Biafra” de lo que significa la desnutrición y sus grados. Nunca he olvidado semejantes cuadros. Ahora volvemos a ver parecidas fotos de niños, jóvenes y adultos escuálidos en Gaza. Netanyahu no quiere reconocer que eso es genocidio, que hay hambruna, ejecuta una forma de desaparecer físicamente a las personas en su propio territorio palestino, esa es su gran maldad. Algunos medios informativos filtran imágenes de hambre y muerte de los ciudadanos de la Franja de Gaza.

En Biafra, dos años y medio fueron suficientes para acabar con la vida de 3 millones de personas, entre ellos numerosos niños sufriendo de Kwashiorkor una enfermedad carencial de desnutrición extrema, con casos de niños que presentaban cuerpos esqueléticos, con el abdomen prominente, diarrea, la columna inclinada hacia adelante, no podían sostenerse en pie, con las cuencas hundidas y los ojos exaltados, sin lágrimas, con toda la piel seca pegada a los huesos, con el cabello en bandera por los distintos matices, las extremidades edematosas. A raíz de esa brutalidad, en 1971 nace “Médicos sin Fronteras”.

La historia se repite nuevamente en Gaza; y, ¿no hay autoridad internacional posible que detenga esta infamia? ¿Las Cortes de Justicia y la ONU no pueden hacer más? Algunos países europeos recién están reaccionando timoratamente contra este G E N O C I D I O, pero sus dirigentes no pronuncian esta palabra, les cuesta reconocerlo. Otros países siguen apoyando a Israel. Y los más, ignoran este hecho completamente. El reconocimiento del Estado Palestino es la solución.

Mercedes Regalado

¿BURÓCRATAS, PIPONE$ O PARÁSITO$?

Ecuador se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor cantidad de empleados públicos, aunque la magnitud exacta puede variar según la fuente y el año. Según el INEC, 15 de cada 100 asalariados son servidores públicos.

Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de empleo adecuado se situó en 35.2%, mientras que la tasa de subempleo fue del 19.9%. En febrero, la tasa de empleo informal fue del 52.4%.

El desgobierno del prófugo Rafael Correa, fue quien más infló el tamaño del Estado, creando Ministerios Coordinadores, nuevas Secretarías, como la hasta prescindible y cómica del “Buen Vivir”.

El gastó en sueldos de todo el sector público pasó de USD 3,161 millones en 2006 a USD 12,283 millones en 2024. Este primer semestre 2025, el gasto en nómina fue de USD 4.718,6 millones. El Estado ha gastado casi 100 veces más en sueldos, que en Obra Pública (v.g. USD 43 millones).

Algunas de las Empresas Públicas que tienen los “salarios dorados” más altos son PETROECUADOR, CNEL, CELEC y CNT y FLOPEC, con ‘sueldos VIP’ que superan fácilmente los USD 6,000, USD 12,000 y hasta USD 60,000 mensuales, en cargos en tesorería y otras áreas administrativas.

Justamente por dichos Sueldos Dorados, la misma PETROECUADOR separó de sus cargos a 70 funcionarios que percibían remuneraciones hasta un 235% por encima del valor legal establecido.

Sin embargo, actualmente SEGUIMOS CON MÁS DE MEDIO MILLÓN de burócratas (515.000) –que de los USD 36,063.02 millones presupuestados para 2025– sus salarios nos costarán a todos los ecuatorianos USD 9,654.77 millones; es decir, un 26.77%. Es el mayor gasto para la caja fiscal.

Haciendo una comparativa, el M.I. Municipio de Guayaquil tiene una nómina de servidores que representa menos del 11% de su presupuesto anual (antes era del 9%). Entonces la pegunta es: ¿Se justifica tal diferencia y su elevadísimo costo?

De paso, el servicio público estatal deja mucho que desear, al brindarnos –por decir lo menos– un trato deficiente, despectivo y hasta a veces despótico; como si nos estuvieran ‘haciendo un favor’ y nosotros no fuéramos quienes les pagamos a través de nuestros tributos, sus jugosos emolumentos.

El presidente Noboa, con una visión más actualizada de lo que debe ser la Administración Pública, ha decidido la reducción mediante fusión de 20 a 14 Ministerios, y de 9 Secretarías a 3, empezando con la eliminación de 5.000 plazas públicas; con lo cual el país ahorrará mucho dinero, evitando ahora la innecesaria duplicidad de puestos, cargos estériles y demás vicios de nómina burocrática.

Pero vale indicar que esos 5.000 despidos no representan ni el 1% de toda la burocracia de nuestro obeso Estado, pero es un buen comienzo –y si así llueve– por favor que no escampe.

La cifra final debe obedecer a criterios exclusivamente técnicos, no políticos, y siempre respetando la ley, pero ojalá se reduzca sustancialmente a las reales necesidades laborales públicas; como el precitado caso de Guayaquil, evitando así que todos los ciudadanos de bien tengamos que seguir manteniendo a pesadísimos e innecesarios burócratas, pipone$ y parásito$ estatales.

César Eduardo Benítez Jiménez