Cartas a Quito / 4 de abril del 2023

Con poca o ninguna posibilidad para la muerte cruzada

La Constitución, en el Art. 148 prevé que "El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".

El Presidente tiene la potestad constitucional para decretar el cese de la Asamblea, pero analizando las tres causales se observa claramente que: en la 1era causal no hay posibilidades porque no hay prueba de ello; en la 2da tampoco porque este Gobierno no tiene Plan de Desarrollo Nacional; y, con respecto a la 3era causal, es imposible que haga uso de esta porque la Seguridad Pública y el Control Social son responsabilidad directa de la Función Ejecutiva, mucho menos cuando el desbordamiento de sucesos que aquejan al país son la consecuencia del mal manejo presidencial. De presentar un decreto para la disolución de la Asamblea, la Corte no encontrará asidero para admitirlo.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa

El teatro Bolívar y la cultura en Quito

El icónico Teatro Bolívar, construido atrevida y valientemente en estilo Art Deco en 1933 tras la Gran Depresión, merece la ayuda del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito para volver a levantar vuelo. Este año celebra los 90 años con una obra llamada a empoderar a las niñas en medio de una sociedad aún patriarcal y autoritaria (´Valientes´, C. Piñeyros). Así como el Instituto ha tenido el acierto de emprender la intervención integral en el Palacio Arzobispal de Quito -capital del primer país en ser consagrado al Corazón de Jesús y María, debe apurarse la intervención en el Bolívar, que ha conseguido habilitar ya 1000 de las 2500 butacas, aforo que tenía antes del incendio que le afectó hace casi un cuarto de siglo. La pintura de la fachada espera, pero además todos los elementos arquitectónicos y estructurales para devolverle a la capital un Teatro que ha acogido a artistas nacionales y extranjeros, y contribuido decididamente a favor del arte y la cultura de Quito y del país.

Diego Fabián Valdivieso Anda

“Falta información del Gobierno sobre necesidades financieras”

Por diferentes presiones y pedidos de la ciudadanía, el Ministerio de Finanzas, informó hace poco respecto de las inversiones más importantes realizadas por el Gobierno Central en el año pasado; y, las que estarían ejecutándose en el presente ejercicio. Dicho de otra manera si no había esa exigencia, poco se hubiera conocido al respecto a pesar de lo importante.

En esta vez, el Estado estaría necesitando de nuevos créditos para financiar su presupuesto y se habría decidido hacer una emisión de bonos por hasta US$. 2.500 millones, en razón de que la contratación de una nueva línea de crédito en el exterior, sería unas cuatro veces más cara. Pero por qué dicha operación no es aceptada por los ciudadanos, porque se piensa que dichos papeles por insuficiencia de recursos del Instituto, no se cobraría ni el capital y peor los intereses, ya que así ha procedido con casi todos los créditos contratados con el Estado.

El temor desaparecería si el Ministro de Finanzas explicaría que, en estos casos, al hacerse una emisión de bonos, se puede firmar con el Banco Central un Contrato de Fideicomiso para que se encargue de retener los fondos necesarios de la Cuenta Única del Tesoro Nacional para cumplir periódicamente con los pagos que se hubieren acordado. Inclusive si en las deudas que el Estado mantiene con el IESS, existiría esta obligación podrían cancelarse todas ellas automáticamente.

El mecanismo señalado permite que el BEDE pueda cobrar sin problema, los créditos que otorga a los Municipios y Consejos Provinciales, por lo cual el Banco no tiene cartera vencida.

Iván Escobar Cisneros