Cartas a Quito/ 31 de marzo del 2023

Otra vez Chone bajo el agua

Ancestralmente cada año la ciudad de Chone y sus recintos han sido víctimas de inundación provocada por el desbordamiento de los ríos Chone y Garrapata. Con el fin de aliviar este viejo mal, el Gobierno de la época en el 2010 ordenó la construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone que consta de obras como: Presa rio Grande, desaguadero San Antonio, Sistema de agua potable y Sistema de riego; cuyo objetivo es regular las crecidas en invierno y almacenar agua para el verano; el proyecto se termina en el 2015 a un costo de 280 millones de USD. Al decir de sus moradores el PPMCH no ha cumplido con el objetivo, los agricultores no tienen riego permanente, en el 2018 hubo sequía y perdieron todos sus productos, no es fuente fiable de agua potable, en el 2021 Chone se volvió a inundar, ahora mismo está con el agua hasta las rodillas. Proyecto que nace mal, terminan igual: controla a medias al rio Chone y nada al rio Garrapata; se construyen dos obras que realizan la misma función (regular el caudal), era suficiente y más barato solo el canal de alivio San Antonio; la razón de la preocupación de los moradores es que, la cota de la bocatoma del sistema de riego en la presa de rio Grande aparentemente está muy alta, es por eso que, hay insuficiente reserva de agua para riego y el volumen de regulación es pequeño (en crecidas tienen que abrir la compuerta de desfogue y reactivar el rio Grande); la presa poco aporta, volverán las inundaciones y la falta de riego como era antes. Solución, modificar el cauce del rio Chone, eliminar la unión con el rio Garrapata y mandar todo su caudal al humedal La Sabana utilizando el canal San Antonio. Además, regular el caudal del rio Garrapata con la construcción de 2 o 3 pequeños diques desde San Andrés aguas arriba.

Marco A. Zurita Ríos

La igualdad de género es un derecho, no un privilegio.

Si bien hemos logrado importantes avances en la lucha por la igualdad de género, aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los hombres.

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, a la educación, a la atención médica, a la igualdad de remuneración por el mismo trabajo y a participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Sin embargo, muchas mujeres todavía enfrentan discriminación, acoso y violencia debido a su género.

Es necesario tomar medidas concretas para garantizar que se respeten y protejan los derechos de la mujer. Esto implica trabajar para cambiar las leyes y políticas discriminatorias, así como también cambiar las actitudes y creencias culturales que perpetúan la discriminación y la violencia de género.

Es importante que las mujeres tengan acceso a recursos y servicios que les permitan ejercer plenamente sus derechos. Esto incluye acceso a atención médica, asesoramiento y apoyo emocional, así como también a recursos legales para buscar justicia y protección. También es fundamental involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad de género. Los hombres tienen un papel importante que desempeñar en la creación de una sociedad más igualitaria y justa para todos.

En última instancia, debemos trabajar juntos como sociedad para crear un mundo en el que las mujeres sean tratadas con igualdad, respeto y dignidad. Espero que mi carta pueda contribuir a generar conciencia sobre este tema y a promover acciones concretas para garantizar los derechos de la mujer en nuestra sociedad.

Janice Alejandra Carrión Sandoval

Con el “capital”, la mentira, el espionaje, la delincuencia y la guerra

Ucrania resiste por la libertad a bombas-cuasi-nucleares que arrasan todo, actos de lesa humanidad a niños y civiles, amenaza de Armagedón nuclear, mercenarios y Putin pierde más rusos que en los conflictos después de la IIGM. El paseo de 3 días es de 398... días de terror. Trump lo advirtió y no le hicieron caso con la Merkel y del ataque en el corazón de Occidente con las libertades de la democracia. Déspotas que, se eligen con tramposa A. Electoral. “Y el Pueblo es culpable por permitirlo”. Más trolls, fake news, políticos, medios y encuestas pagados, etc. China con la “chequera, la deuda y el espionaje” se hace de países, mares, tecnología, empresas, militares…, con el Instituto Confucio universidades, científicos y políticos. Infiltra ONGs (ONU zurda), deportes, Hollywood, la Web, ecologistas, religiones, grupos de I. de Género, etc. Y políticos “vendepatrias” de obras infectas (CCS-Sinohydro, adiós la cascada de S. Rafael; minería y petróleo que mata bosques y persigue a los shuaras…, ¿puerto exclusivo en Perú - hay en el mundo y ¿podrían convirtiese en bases militares?, y la ropa acabó con la industria local?). Violando la soberanía y diplomacia de las embajadas, “comisarias policiales para perseguir a sus ciudadanos”. ¿Y podrían vigilar a opositores nacionales? ¿Hay una en Quito y Guayaquil, autoridades y políticos calladitos? Fábrica del mundo por su mano de obra esclava.Las medicinas para EE.UU. se hacen en China, Trump cortó esto y otros males y “lo sacaron”. ¿El FBI persigue a iglesias conservadoras y patriotas que, denuncian la verdad de “E6–Capitolio”…? La Policía de Migración debió detener a Duarte, RU no permitió este ardid a Assange, ¿otra evidencia de que Lasso sirve a Correa?

Juan Carlos Cobo Rueda