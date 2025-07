Necesitamos más seguridad

La Corte Constitucional y la Asamblea no lo han entendido, o no se han percatado de la realidad que vive el País, la delincuencia ha tomado control de sectores de las ciudades, y de barrios marginales, los GDO asesinan a los que no pagan “vacunas”, someten a los dirigentes barriales, cooperativas de transporte, de taxis, casas y negocios, y la triste realidad es que las vacunas se están pagando, y los GDO tienen bajo control a muchos distritos en las ciudades del País.

Esto no es delincuencia común, es una invasión armada externa, para tomar el control de los negocios, del gobierno, y la justicia; que hacen con mucho dinero, armamento y organización militar, que supera con creces a la policía, algo imposible de controlar con leyes para la delincuencia común, hacerlo es bloquear el excelente trabajo del ejército y la policía, ceder posiciones al enemigo y darle todos los beneficios de la justicia ordinaria que no merece.

El presidente, fuerzas armadas y policía necesitan de facultades extraordinarias, y de total libertad para combatir esta invasión armada externa. Si persistimos en el error de manejar esto con leyes fuera de contexto, tendremos el caos que ahora tiene el gobierno de Haití con las bandas criminales, o como lo es en México, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó a los carteles y decía: “es mejor abrazos y no balazos”, y fue sometido a la terrible humillación de tener que ceder y liberar al hijo del Chapo Guzmán, o le incendiaban Culiacán.

Juan Orus Guerra

Negligencia en indolencia

Etimológicamente, negligencia se la define como a la falta de cuidado o diligencia que resulta en daño a otra(s) personas(s), sus elementos constituyen el incumplimiento del deber de cuidado y el daño; indolencia en tanto proviene de indolente que es aquella persona que no se afecta o conmueve con las circunstancias que le rodean.

El río Machángara así como el río Monjas han sido declarados como sujetos de derecho por la Corte Constitucional del Ecuador; sin embargo, el primero, es uno de los ríos más contaminados del país, superando los límites máximos, contiene aceites, bacterias, materia fecal, todo tipo de químicos, basura en general; en el caso del segundo existe incumplimiento de la gestión integral de riesgo de desastres.

La Corte Constitucional del Ecuador, determinó la violación de varios derechos humanos por parte del Municipio de Quito como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la ciudad y el derecho al patrimonio cultural.

La Ordenanza Metropolitana No. 060-2023, de Infraestructura Verde-Azul, suscrita por el Alcalde Pavel Muñoz, dispone en sus artículos 6 y 7, que dicha infraestructura es viva, funcional y biodiversa, organizada como red multiescalar, con todos los espacios naturales, seminaturales y construidos, terrestres y acuáticos que conforman el paisaje. La matriz verde se compone de corredores y elementos como áreas protegidas, bosques protectores, espacios verdes públicos y privados, plazas, edificaciones, árboles patrimoniales y corredores verdes; quebradas, microcuencas hidrográficas, reservorios de agua y humedales.

El deber de cuidado o deber objetivo de cuidado se refiere a la obligación que tienen las personas, especialmente mandatarios y profesionales, de actuar con diligencia y precaución para evitar en lo máximo causar daño a otros.

Es responsabilidad civil, penal y administrativa del Alcalde, prestar y garantizar servicios públicos de calidad, eficacia y eficiencia, implementar sistemas de protección integral de prevención, protección y reparación de las áreas protegidas y declaradas como sujetos de derecho, reconociendo que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Las obras monumentales visuales constituyen un desagravio a la ciudad y a sus habitantes, mientras lo fundamental: alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, recuperación de quebradas y espacios verdes, entre otros, son desatendidos por negligencia, indolencia o populismo.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador