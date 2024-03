Cartas a Quito / 30 de marzo del 2024

¡No son 30 mil desaparecidos..., ni debieron ser 130 mil!

El 24 de marzo dijeron no a la dictadura de Videla y otros (1976-1981), los dictadores zurdos “con y sin” careta democrática. ¿Odian a los militares cuando no son poder y los aman cuando gobiernan y los convierten en fuerza-narco-criminal contra su pueblo? L. Labraña reconoce que en Holanda en el cabildeo con las “Madres de la Plaza de Mayo” con lista de unos 5 mil como un “genocidio” y les dijeron que no frente a 6 millones del Holocausto. Y él dijo que los desaparecidos, torturados, asesinados…, fueron 30.000. Buen número y mentira para conseguir ¿guita internacional y nacional? y la “causa-zurda-mártir”. Las madres obtuvieron poder político y son señaladas en curros. “Y sólo fueron 8.751 víctimas según el propio Estado”. ¿Y unos 22 mil cobraron de modo corrupto y falaz? Mientras que, las “17.380” víctimas de policías y militares cumpliendo su deber fueron “encarcelados”, uniformados y sus familiares y civiles secuestrados, asesinados y torturados; jamás recibieron justicia ni reparación moral ni pecuniaria. La otra mentira, de 1969 a 1981 hubo presidentes civiles (1973-1976): H. Cámpora, R. Lastiri, J. D. Perón y M. E. M. de Perón que, enfrentaron a quienes con narcoterrorismo querían volverlos otra Cuba, también con víctimas de la F. Pública y civiles. E Isabel Perón fue quien promulgo el decreto para aniquilar a los violentos. Y el país reclama a Fernández por “genocidio” con corrupto manejo de las vacunas, encierro mientras hacían reuniones y fiestas, vacunación vip, etc. Los muertos no debieron ser más de 30 mil y “fueron 130 mil”. ¿El SSXXI es paje de la ONU, OMS, China, Rusia e Irán?

Juan Carlos Cobo Rueda