Cartas a Quito / 30 de junio del 2023

Llover sobre mojado

En Ecuador, las tareas fundamentales y básicas del Concejo Municipal son la legislación y la fiscalización de las acciones del ejecutivo del GAD, es la típica agencia de regulación y control, por un lado. Por otro, en nuestra política partidista hay una agrupación especializada en fabricar y vender caramelos con condumio de pólvora. Las dos condiciones se reunieron este martes 20 de junio en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito, donde se pretendió vender el caramelo, mediante la creación de una comisión multipartidista que se encargaría de fiscalizar al Metro desde su origen hasta la fecha -llover sobre mojado- felizmente 14 inteligentes ediles, percibieron el cebo y esquivaron la celada, por un lado, por otro, el gerente de la Epmmq, el 6 de junio solicitó a la CGE realizar un examen especial sobre los procesos de control y una auditoria de los contratos de construcción, que es lo correcto. El cabildo quiteño pierde tiempo en estas triquiñuelas, en su lugar debe preocuparse de la operación del Metro que ahora mismo está paralizado, mientras el pueblo está atorado en el espeso tráfico; del pasado que se encargue la CGE. El Concejo debe emitir normas y políticas que coadyuven a las acciones del Epmmq en pro de la puesta en marcha comercial del Metro. Sistema de recaudo, sistema de integración entre transporte de superficie y subterráneo, deuda al operador internacional, garantía del material móvil, especialmente la falta de contratista para el mantenimiento de la maquinaria y protección automática de los trenes, entre otras, son las causas de la parálisis del Metro. Señores concejales ustedes son políticos, hagan lo suyo y encarguen la parte técnica a los que saben, los quiteños estamos hartos de la polémica partidista y la figuración personal, esperamos con ansia que funcione esta mega obra, que, según los expertos, será la solución al caótico sistema de movilidad de la capital.

Marco A. Zurita Ríos

Opinión

Según datos del portal Dale una vuelta –que ofrece recursos sobre la prevención y el tratamiento de la adicción al porno–, la edad promedio de inicio en el consumo son los 11 años. Ya en la etapa adolescente, se estima que el 93% de los chicos y el 62% de las chicas accede a material pornográfico. Ante esta situación, no pocos expertos alertan de que lo que están recibiendo los menores a modo de “educación sexual” son estos contenidos.

Son frecuentes, asimismo, las noticias sobre la aplicación en centros educativos españoles de primaria y secundaria, de programas formativos sobre sexualidad altamente ideologizados, que no están evitando ni la hipersexualización de los destinatarios, ni su incursión en el consumo de pornografía, ni que disminuyan las agresiones sexuales cometidas por adolescentes y jóvenes.

Las acciones preventivas en estas cuestiones están siendo, explica Villena, “puntuales, escasas, insuficientes, y a menudo no son profesionales quienes las realizan. Se habla mucho del tema sexual, pero poco de lo afectivo, que es la clave para la prevención. Hay que lograr que la persona se desarrolle de forma saludable, que tenga una autoestima sana, que se relacione bien con los demás, que los trate bien y que incorpore una mirada buena hacia la sexualidad”.

Mario Monteverde Rodríguez

Contrastes en la atención al cliente en Latam

Con mi esposa teníamos que asistir a un evento importante organizado por la Gran Logia de Bolivia por el Solsticio de invierno, debíamos asistir el martes 20 de junio 2023 y decidimos para este viaje ir por LATAM, teníamos que embarcarnos para la ruta Quito – Lima en la noche del lunes, con escala en Lima por dos horas aproximadamente, para luego embarcarnos a Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Pero en Quito nos dijeron, cuando ya estábamos en la sala de pre-embarque, que el vuelo se cancelaba por una tormenta eléctrica en Miami, a lo cual los pasajeros dijimos que tenían que habernos avisado con anterioridad que el vuelo estaba en stand by, pero no quisieron dar explicaciones, la atención dejo mucho que desear. Por presión de todos, nos dieron hotel en Quito ya que era un vuelo internacional. En nuestro caso nos asignaron el vuelo para el día martes (Quito – Guayaquil – Santiago de Chile – Santa Cruz de la Sierra) por lo que perdimos el evento del día martes. Esto nos significaba un importante perjuicio profesional, pero en otros casos el daño era aún mayor, preguntábamos si alguien nos podía ayudar y nos decían que cualquier reclamo debíamos hacerlo en Santiago de Chile donde se encuentran las oficinas principales.

El comportamiento de los empleados del counter del aeropuerto de Quito evidenciaba que no sabían que hacer y, que no tenían o no cumplían un procedimiento para el manejo de contingencias, por lo que la atención fue pésima y descortés, la responsabilidad obviamente no era de los empleados sino de la empresa. El tiempo pasó, tuvimos que embarcarnos para cumplir con el nuevo itinerario asignado. Al llegar al aeropuerto de Santiago de Chile nos sorprendió el cambio. Un gran contraste en la atención se dio inmediatamente y nos apoyaron en todo, tanto al llegar como al salir de Santa Cruz de la Sierra, la atención fue muy profesional y cortés, en Lima estuvo excelente también.

Mi pregunta es ¿quién supervisa en Quito a estas empresas? Solicito a la Defensoría del Pueblo que intervenga para velar por la ciudadanía y también por el consumidor, que somos al fin y al cabo los que sostenemos a la empresa, no son ellos los que nos hacen un favor sino nos proporcionan un servicio por el cual se paga.

Señores LATAM Quito deben mejoren su servicio.

Enrique Cobo Bustamante