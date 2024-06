El negocio de la droga

Indiscutiblemente, una de las más grandes actividades económicas que produce una gran rentabilidad es la producción de droga, comenzando con la siembra de la marihuana, coca, para hacer la cocaína. Lo que no entiendo, habiéndose decretado prohibido, porque cada año hay mayor sembrío en Colombia, Bolivia, Perú y no se controla dicha producción; es que la producción de la marihuana les deja grandes rendimientos y resulta tan legal sembrar porque como planta no tiene mayor afectación y, por el contrario, es medicinal.

La producción de la droga es lo que está prohibido, ellos tienen que utilizar lugares apartados de poca accesibilidad y oculta entre la montaña Y para ello se armaron líderes con la consigna de luchar por la reedificación de los derechos civiles de la población y armaron el ejército reclutado de los pueblos más humildes para someterlos al control de la zona de producción. Y limitaron su territorio para prohibir el ingreso y poder producir libremente.

Droga que para que tenga el efecto que se quiere ser mezclada con una serie de productos dañinos que acaba con hacer adictos a las personas y que no pueden dejar de fumar.

Y así como es ilícito la producción y la distribución se buscan la forma de hacer caminos, tronchas, para que personas a las que popularmente les dicen mulas hagan como hormigas el traslado la mercadería a lugares de acopio para luego contaminar contenedores, por lanchas rápidas llevarlas por el mar, con submarinos artesanales, y reparten a los jóvenes como caramelos para hacerlos adictos y contar con quienes busquen los recursos para poder proveerse de este producto que no pueden estar tranquilos, sin su consumo. O meterlos y obligarlos a que vendan

La pregunta que me hago es porque no se combate al que realmente tiene el negocio de la droga, aquel magnate que compra la mercadería y que adquiere el producto y se mantiene en la obscuridad su negocio. Nunca se ha sabido que en algún país europeo se haya detenido a negociante alguno o haber capturado a un solo de los miles de los compradores, no dijo de una sola droga sino de las que existen y que salen de muchos países asiáticos y de América Latina.

Lionel Efraín Romero Reyes