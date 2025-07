La provincia de Orellana: 27 años del último paraíso amazónico

Este 30 de julio, la provincia de Orellana celebra con orgullo sus 27 años de creación. Fue un jueves 30 de julio de 1998, cuando su nacimiento se oficializó mediante la publicación en el Registro Oficial, marcando un antes y un después en la historia de la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, esta joven provincia ha florecido con identidad, resiliencia y una riqueza cultural y natural que la posiciona como una de las joyas más valiosas del Ecuador. Orellana está conformada por cuatro cantones: Francisco de Orellana (El Coca), Aguarico, La Joya de los Sachas y Loreto, divididos en 29 parroquias rurales. En su extenso territorio conviven colonos provenientes de todas las regiones del país, junto a ciudadanos extranjeros, especialmente de Colombia, Perú y Cuba, y las nacionalidades originarias Kichwas, Shuar y Waodani. En lo más profundo de su selva aún habitan los Tagaeris y Taromenanes, pueblos no contactados que resisten al tiempo y viven en armonía con la naturaleza, defendiendo su hábitat ancestral. Uno de sus mayores orgullos es el Parque Nacional Yasuní, considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, donde miles de especies de flora y fauna, muchas aún no clasificadas por la ciencia, encuentran refugio. Pero Orellana no solo representa vida silvestre; es también el corazón energético del país. Sus yacimientos petroleros constituyen un pilar esencial de la economía nacional, convirtiendo a esta provincia en un territorio estratégico, aunque no exento de tensiones y retos ambientales. Las festividades por su aniversario están organizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana, que ha preparado un amplio programa de actos sociales, culturales, deportivos y artísticos de alto nivel. La ciudadanía participa con entusiasmo, mientras que visitantes de diferentes regiones llegan para compartir el júbilo amazónico. La seguridad de los eventos está a cargo de la Brigada de Selva N.º 19 Napo, con sede en El Coca, en coordinación con la Armada Nacional y la Policía Nacional Subzona Orellana 22, garantizando tranquilidad durante cada jornada festiva. Se puede llegar a Orellana por vía aérea o terrestre desde Quito o Guayaquil, y quienes lo hacen descubren una tierra de belleza imponente, hospitalaria y profundamente conectada con la selva y la vida. Orellana es más que una provincia joven: es el “último paraíso que a todos encanta”. Hoy celebramos su historia, su diversidad, su coraje y su incansable espíritu amazónico.

Elio Roberto Ortega Icaza

Señor Presidente: o son ellos o somos nosotros

Para empezar, en que nos hemos convertido, si la autoridad de un Estado, consciente de lo que dice, se preocupa de quién comete el delito, antes del que está entre la vida y la muerte en una clínica y que por gracia de Dios aún está vivo. “Solo porque es un niño de 15 años de edad” Implora los derechos humanos para el que delinque, antes que del agraviado. Por otro lado, que justicia tenemos si a las dos horas sale libre, con cinismo, mostrando poder. En qué tiempo estamos, que al cuidado, de nuestra seguridad, existan algunos policías, que en vez de protegernos como lo esperamos, son los cómplices y causantes de secuestros, sicariatos, asaltos, robos.

Y luego de que la Policía Nacional y las Fuerzas armadas con su personal, exponen su vida, la justicia, al poco tiempo de haber sido aprendido y haber sido encontrado en delito flagrante y con las evidencias, estas, hasta las incineran y dejan en libertad ya sea por amenazas en algunos casos de las mafias o por un considerable aporte económico.

Si esto nos tiene preocupados, no se diga las extorsiones que se han proliferado y que cada vez están cubriendo todos los estamentos de la sociedad y nos quieren convertir, con el fruto de nuestro esfuerzo, en unos meros proveedores de recursos solo a fuerza de amenazas, de secuestros, y para ello utilizan explosivos en los locales comerciales, notas de exigencias, quema de maquinarias, y aceptar un pago obligatorio mensual, diario o como se les antoje y por el monto que ellos establecen, lo que te obliga a obedecer o, sino tomar la decisión de mejor cerrar su negocio y buscar de que vivir y buscar refugio, porque hasta la casa donde vives se apoderan o te obligan a pagar una mensualidad para vivir en tu propia casa. Estos poseen, no solo, armas convencionales, sino armamento y no solo actúa, si no van en grupo, mientras la ciudadanía no tiene con que defenderse, porque para portar arma tiene que cumplir con una serie de requisitos, exámenes y te cuesta. Y la única forma es dejar, portar armas a la ciudadanía y acciones de eliminar todos estos males de raíz.

Ya la Asamblea dio su primer paso con la aprobación: Ley para combatir el financiamiento del crimen organizado”, ahora nos queda esperar la decisión y la acción de parte del gobierno y sus órganos ejecutivos.

El objetivo es poder contar con el respaldo y actuar con todo el rigor de la ley a quienes cometen estos delitos y a quienes solapen y protejan con dictámenes escandalosos. Ya no hay derechos humanos que sostengan, porque son ellos o somos nosotros. Solo señor Presidente, le faltaría que deje armar a la ciudadanía que saben que el arma solo se la utiliza para amedrentar al extorsionador, ladrón o asaltante; repeler un ataque o defender su vida y disponga poner los jueces sin rostro y la libre fuga podrían ser. La ciudadanía está dispuesta a colaborar en todo sentido para que junto con las fuerzas armadas y la policía nacional erradicar este mal. Quienes ya hemos tenido larga vida, sin que no seamos importantes, pero no podemos permitir que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos estén sometidos a los caprichos de los carteles, de la droga, de mafias. Señor Presidente o son ellos o somos nosotros. Usted tiene la palabra.

Lionel Efraín Romero Reyes