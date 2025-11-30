Cartas a Quito / 30 de noviembre de 2025

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Violencia digital en niños, niñas y adolescentes

El entorno digital es central en la vida de niños y adolescentes, especialmente tras la pandemia. Sin embargo, no fue diseñado para ellos, generando riesgos para su desarrollo y derechos, exponiéndolos a peligros para los que, por desconocimiento, no tienen defensas.

La violencia digital abarca prácticas en medios digitales que causan daño emocional, psicológico y físico. Estas acciones intencionales buscan agredir, exhibir o vulnerar la intimidad, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en un espacio sin fronteras físicas.

Este fenómeno se agrava por la “vulnerabilidad digital”. Los niños, niñas y adolescentes a menudo no pueden diferenciar los comportamientos que vulneran sus derechos. Esto los convierte en víctimas o victimarios sin ser conscientes del carácter de sus actos ni de las graves consecuencias que estos pueden ocasionar.

Las afectaciones son profundas y silenciosas. Impactan sus emociones con baja autoestima, la cognitiva con fracaso escolar y la social con conductas antisociales. Este daño a su sano desarrollo integral es tan grave que, en algunos casos, puede incluso derivar en ideas suicidas.

La clave no es el castigo, sino la prevención. Esta estrategia se enfoca en la educación y sensibilización de toda la comunidad antes de que ocurra el problema. La alfabetización digital es la herramienta fundamental para construir un entorno más seguro y consciente para todos.

Las instituciones educativas tienen una obligación ineludible y obligaciones reforzadas como protectoras de derechos. Como coadyuvantes en la prevención, su rol es fundamental para enseñar a navegar de forma segura, identificar riesgos y prevenir activamente la violencia en el mundo digital.

La solución no es la exclusión, sino la participación segura. Capacitar a docentes, padres y estudiantes es vital para crear un entorno digital que proteja el sano desarrollo y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, permitiéndoles aprovechar la tecnología sin comprometer su bienestar.

Roberto Camana-Fiallos