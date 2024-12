Reflexiones 2024-2025

Destaco los siguientes temas, porque los considero importantes para la paz social y el desarrollo de nuestro país: La actual Constitución de la República, entre otros obstáculos, no asegura un Estado de derecho, genera caos institucional con los cinco poderes, concentra la gestión de áreas estratégicas en el sector público, cuya ineficiencia se ha comprobado; el Código de la Democracia y otras normativas permiten la proliferación de movimientos políticos que afectan la calidad de la representación ciudadana como se ha evidenciado en la Asamblea Nacional y muchos gobiernos locales; en este negativo marco constitucional y político, la ejecución del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción recientemente publicado -que pudo concentrar sus acciones en el fortalecimiento del sistema de justicia, la contratación pública, la gestión del talento humano, la recaudación de ingresos-, será muy difícil; los diagnósticos y las propuestas para salvar al IESS no han sido analizadas y aplicadas con la rigurosidad que la dimensión de sus problemas requiere: el sistema de salud es de mala calidad y su capacidad de respuesta es mucho menor que la demanda, no se han actualizado los procesos para asegurar transparencia en las compras y uso de las medicinas, así como para determinar la cantidad y competencias del personal; la elección de autoridades que actualmente corresponde al CPCCS no asegura la integridad e idoneidad de los elegidos como se demostró con la designación de las anteriores autoridades de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura. Es indispensable conocer cómo los candidatos a las próximas elecciones esperan mejorar la Constitución y la clase política, así como sus compromisos para luchar contra la corrupción. El progreso o el fracaso de nuestro país está en juego.

Mario Andrade Trujillo