Elecciones en Estados Unidos

Los temas acuciantes que no dejan dormir a las mayorías de estadounidenses y también a los inmigrantes, son los mismos que esgrime y esgrimirá la vicepresidenta Kamala Harris en su campaña presidencial de Estados Unidos de Norteamérica, aquellos como la economía, la inmigración, la inflación y el crimen. El candidato Republicano le rebatirá duramente.

Desde su anterior candidatura presidencial en 2019, el pueblo norteamericano y los inmigrantes vienen sintonizando con Kamala, entre otras razones, por su origen.

Será oficializada su nominación por los más de 5.000 delegados y aceptada por la candidata en la Convención del partido Demócrata. Conseguirá los votos suficientes para llegar a la Casa Blanca en noviembre, a no dudarlo, como la primera mujer presidenta.

Mercedes Regalado

Medios dan batalla a la desinformación y al poder zurdo

Ante los medios ensobrados por la Agenda Global en EE. UU., Europa y el mundo. Y de las dictaduras-totalitarias de China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, etc. La “Prensa Independiente” informa con veracidad, lucha ante el acoso del poder obscuro, “fake-news y desinformación”. Impusieron mordaza a la migración y no se puede informar que violan, asaltan, matan, dan golpes de calle, etc. Y multan y cancelan medios y contenidos en la web. El narco-criminal Maduro tiene al Pueblo incomunicado, suspende “X y va por WhatsApp”, con ellos el mundo vio el fraude y criminal represión, “más los celulares satelitales de E. Musk”. Sodomitas “JO” persiguieron a deportistas creyentes. El Papa callado por los “JO y Venezuela”, ya no es novedad si defiende a Lula y Dilma y, se extraña a J. Pablo II y Benedicto XVI. No defiende a prelados perseguidos por las tiranías zurdas. Obispos dijeron no a siniestros “JO”. “El Evangelio dice no a la tibieza respecto de Dios, sus hijos, el bien y el mal”. Tan al revés estamos que, varios prelados y pastores apoyan a los obscuros ateos. Sin “Prensa Libre” el mundo y la humanidad en “total control y obscuridad”. D. Rodríguez, vetada en Europa, entró a España con 40 maletas ¿de dólares u oro para el reparto? Y la mujer del Maduro español registra 39 vuelos secretos a R. Dominicana y procesada, al fin, ante el poder que controla todo, amenaza a la Prensa y la Justicia, amnistía a terroristas-separatistas con Puigdemont. La “UE” ni pío y sí amenazó con multas a Musk y Trump, que recibieron ciberataque para callarlos y torpedear el regreso de “T” a la C. Blanca y, registraron récord de audiencia.

Juan Carlos Cobo Rueda