Cartas a Quito / 3 de mayo del 2023

"La inseguridad"

Todo empezó con un aporte de la FARC para la elección de presidente en el 2008, luego la salida de la base de Manta, el ataque de Angostura, la apertura de fronteras, así el País le abrió la puerta al narcotráfico, y al crimen organizado.

La captura de toneladas de droga en el gobierno del Presidente Lasso, irrito a los carteles de la droga, que veían afectado su negocio, y armaron a sus organizaciones locales, con armamento militar, los instruyeron para que siembren el caos, con asesinatos, secuestros, extorsión, y todo tipo de delitos.

La situación en la que se ve abocado el gobierno, no está tipificada en la constitución, en las leyes, ni en los manuales de procedimiento, el declarar terroristas a estos grupos, no es suficiente, esto es una guerra declarada al Estado, que amenaza no solo la paz ciudadana, sino la permanencia del Ecuador como Estado.

La seguridad de los ecuatorianos, está sobre la Constitución, la Asamblea, y las leyes; y si se va a designar a estos grupos como terroristas, no deben quedar bajo la justicia ordinaria, deben quedar bajo la justicia militar de la FFAA, de otra manera será un saludo a la bandera, y no servirá para nada, como los estados de excepción, que no han disminuido los asesinatos, secuestros, ni las extorsiones.

Juan Orus Guerra

Comentario

Semanas atrás expresaba en este importante medio de comunicación mis parabienes y éxitos a las nuevas autoridades elegidas en el último proceso electoral, para manejar las riendas de sus pueblos, en especial al nuevo alcalde de la Villa de San Gregorio de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra. Enunciaba que en sus hombros descansan los anhelos de un pueblo que democráticamente se expresó en las urnas y eso había que respetarlo sacrosantamente, por lo tanto, había que apoyarlo con ideas y planteamientos, pero, sobre todo, darle Gobernabilidad. La mayoría de mis conciudadanos conocen que apoyé a candidaturas que no lograron alcanzar el triunfo electoral, pero eso no nos impide bajo ningún concepto el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero.

Todos aquí, conocemos del lamentable atentado que sufrió Javier Pincay, noticia que causó preocupación, zozobra, terror y miedo, incluso en otras filas; sin embargo, lo primero que hicimos fue expresarle públicamente nuestra solidaridad y su pronta recuperación ante tan malévolo atentado.

Entonces con suma preocupación medito el proceder de los últimos días de una candidatura a la que el pueblo por segunda ocasión le dice no. Nuestros padres en todo su cumulo de virtudes y errores, nos enseñaron la importante lección de saber ganar, pero mucho más el saber perder. Y en este caso a reconocer que de una u otra manera por ahora no se cumplió el objetivo que respetablemente tenemos en poder ser elegidos. Debemos exponer a nuestros conciudadanos nuestra madures e inteligencia emocional Debemos por sobre todo escuchar y aceptar la voz del pueblo, que es la voz de Dios.

Gustavo Cedeño Villavicencio

“Nueva orientación del Municipio de Quito”

Muy pronto el Sociólogo Muñoz se posesionará de la Alcaldía de la Capital del Ecuador, respecto a cuya responsabilidad vale destacar algunas declaraciones suyas que aparecen en el diario El Comercio del 25/26 de Marzo: 1.-La más importante es la referida a la legalización de barrios donde destaca que hay varios donde su situación de riesgo es alta y no mitigable, por lo cual no se puede regularizarlos, rompiendo de esta manera la posición demagógica de anteriores administradores que, por quedar de simpáticos ante todos, obligaban al Municipio a hacer ingentes inversiones para dotarles principalmente de seguridad física por estar al filo de quebradas. 2.-La necesidad de establecer tarifas asequibles de transporte para la mayor parte de los ciudadanos, cuidando un equilibrio planificado entre los recursos destinados a inversión y los de gastos corrientes, incluido un eventual subsidio para el funcionamiento del metro, pero pensando en los graves desajustes financieros en el tranvía de Cuenca, donde las cifras entre las autoridades actuales y las nuevas, discrepan en casi todo, como: número de pasajeros diarios, ingresos anuales, indemnizaciones a los constructores, entre otros elementos. 3.-El Vicealcalde, conforme lo señala Muñoz es virtualmente el eje administrativo de toda la organización, por lo cual su cargo no puede desempeñarse a medio tiempo, tanto más que el tamaño del Municipio es enorme, por lo cual cree que hay que adelgazar su peso burocrático y no convertirlo en agencia de empleos. 4.-Reconoce que la seguridad es responsabilidad del Gobierno Central, pero siendo un problema de enorme prioridad para todos, estima improcedente “lavarse las manos” y no colaborar en este angustiante problema. 5.-La posición técnica más que política del nuevo Alcalde pienso que es un buen augurio.

Iván Escobar Cisneros