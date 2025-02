Nueva cita con la Patria

Juzgo un deber para quienes, desde una cátedra, un libro o un periódico, hemos procurado dar una enseñanza, decir en esta hora de confusión, inseguridad y de inquietud, nuestra palabra sincera, clara y ratificación de la fe en la democracia, el anhelo porque no haya sido en vano la lucha y el sacrificio, para que esta Patria nuestra sea, algún día tierra de libertad, paz y justicia y en la que haya cesado la explotación y la corrupción.

Estamos cerca de una fecha trascendental, se ha fijado para el día domingo 9 de febrero próximo las elecciones presidenciales y de asambleístas. Hay inquietud, pero también esperanza, porque no se socaven lo que nos resta de las grandes virtudes que son esencia y cimientos de la Patria. Todo se hizo mal desde hace varios años; se hizo precisamente lo contrario de lo que nos aconsejaba los intereses de la Patria.

Lo más importante en esta hora es pensar y actuar con sentido ecuatoriano. Quienes dirijan partidos o agrupaciones políticas tienen que posponer el éxito de sus propios grupos o partidos con la finalidad de mantener en el Ecuador, la DEMOCRACIA, LIBERTAD, JUSTICIA, Y SIN CORRUPCIÓN, tan venidas a menos durante los últimos años.

Es hora de estar conscientes que un siniestro nos ha empujado hacia el abismo. Si no hemos caído hacia él, si aún existe el Ecuador, como nación definitivamente, ello se debe a la inmensa vitalidad, pujanza y fe del hombre ecuatoriano.

Con los jóvenes se tiene que hacer la verdadera transformación del país. Ellos son la única esperanza de la Patria. Esta Patria que fue cuna de valientes creadores y libres. La juventud debe elevar por delante de esas banderas y esa antorcha, marchando y señalando el verdadero sendero del pueblo ecuatoriano.

No olvidemos que la juventud representa a la Patria y no puede traicionarla. Una juventud conforme, sumisa, obediente y no deliberante, no es juventud. El alma de los jóvenes debe erguirse más fuerte, más altiva y más luminosa, luego de los episodios sombríos y corruptos en los que hemos vivido. La juventud representa a la Patria y no puede traicionarla.

Hemos sido convocados para elegir a los próximos mandatarios. Debemos escoger a las personas adecuadas para dirigir los destinos de nuestro País; líderes que deben actuar con honestidad y capacidad, líderes que gobiernen con templanza, madurez y visión.

Jorge Enríquez Páez