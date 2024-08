¿Qué está fallando en el mundo?

Ahora las naciones se alinean de acuerdo con sus intereses particulares y no miran objetivamente lo que sucede y dan paso a que se realicen actos o acciones que van contra todo principio ético y moral. La sociedad misma está contaminada. Pero llego hasta la médula de la sociedad que son los organismos de control: supuestamente reguladores de que nadie este sobre la ley, que no se cometa ninguna barbaridad sin ser sometido al castigo y que se permita atropellar los anhelos de la mayoría de un pueblo, que pide desde hace mucho tiempo, cambio de su estilo de vida, que ha llegado a los extremos de extrema pobreza.

Es algo que llama mucho la atención que países solapen actos por los más visibles a costa de su alineamiento político y apoyar una acción de “delincuencia política”, al irse contra todo principio de la autodeterminación de los pueblos y solapar las artimañas de un personaje que gobierna bajo el auspicio de la fuerza de un ejército interno y el apoyo de fuerzas externas, con la finalidad de mantener su predominio sobre los bienes y los activos de un estado.

La vieja filosofía marxista leninista, después de su fracaso, inventé el Movimiento del Siglo XXI y bajo esos principios buscan encontrar luchar supuestamente contra el imperialismo y poner en práctica sus ideales y administrar a su antojo a una nación. Llaman a una constituyente y decretan una constitución a la medida y bajo esta constitución, les permite sostener sus principios filosóficos, como avances en beneficio de los más necesitados y, por lo tanto, manejan la idea de unos supuestos demócratas.

Han embelesado a muchos intelectuales y personas preparadas en la idea de que es un sistema partidista, que lo único que buscan la igualdad y las oportunidades para todos, especialmente para los más pobres. Se sostienen en la propaganda que día y noche se hace de lo mucho que se hace (aunque se haga con sobreprecio). La gente solo ve la obra y no le interesa si es con sobreprecio, mal hecha o que el contrato lo haga quien lo haga. Le interesa que haya trabajo, que les den el bono, que los hagan pasar bien en las caravanas. No les interesa saber si el precio que venden del barril del petróleo lo negocian de tal o cual manera y se llevan tal o cual porcentaje. Que el fulano hace importar energía, que le importa el precio que se contrate, lo que le interesa es que tenga luz eléctrica. Que les cuento que se asfalte la vía que por tantos años no se la había realizado, pero, que les importa, si solo es una mera capa de brea. Lo importante es que la obra se hizo. Se tendría mucho por decir, escuelas del milenio, hidroeléctricas, etc.

Hoy el pueblo de Venezuela llego al extremo de tomar fuerzas contra el poder político y militar que desde las bases mismas del chavismo salen los organizadores de este movimiento de rebelión a los intereses de un dictador que quiere reelegirse sin haber hecho nada más que llenarse del saqueo de los bienes del estado y tener a todo un pueblo deambulando por el mundo en búsqueda de una vida mejor. En condiciones tan precarias de sobrevivencia y muchos, si muchos por culpa de unos pocos desadaptados, porque hay de todo en el mundo que no han sabido adaptarse al país que los acogió y de los cuales muchos están buscando una nueva vida.

Que vuestra lucha no sea en vano y que en vano la sangre derramada por muchos inocentes quede en la impunidad y que su lucha por días mejores alcance el objetivo deseado. Pido al mundo mirar a lo que sucede en Venezuela. Han pasado muchos años de indiferencia y han dejado a un pueblo que vida en la miseria y a unos cuantos usufructuando sus riquezas. El mundo clama más atención de lo que pasa en Venezuela. Nuestra mirada y del mundo está, en que se debe respetar la voluntad mayoritaria de un pueblo, que dijo basta de Maduro y de toda su casta que lo acompaña.

Lionel Efraín Romero Reyes