Cartas a Quito / 3 de abril del 2023

La culpa no es del sismo

El terremoto del 18 de marzo 2023 que afectó a la costa sur del Ecuador, no fue quien mató a la gente, sino los edificios y viviendas mal construidos, vino para fiscalizar la calidad de éstos y, encontró las mismas falencias del terremoto del 2016 cuyas causas no han sido corregidas: 1.- La técnica está sometida a la política (maldición gitana): la ejecución de la obra pública está al antojo y ambición del político, antes se hacía en busca de votos, ahora en busca de “comisiones”, es la causa exógena más dañina y de más frecuencia. 2.- Los GADs Municipales no tienen un departamento de regulación y control de la obra particular: la mayoría no dispone de especificaciones técnicas generales ni términos de referencia patrón para sus obras, menos para el control de la obra particular, los permisos de construcción son aprobados por compromiso no por solidez técnica, nunca el Municipio hace seguimiento al proceso de construcción, para colmo auspicia la construcción informal porque cobran la multa y emiten el permiso de construcción sin conocer el estado de la obra; entre las causas técnicas ésta es la más perjudicial. 3.- La obra pública y particular en todas sus etapas no disponen de control, en los estudios, diseño, construcción y operación; hay fiscalizador, pero no gestión de fiscalización, los profesionales que ejercen no están preparados para cumplir con la función, son improvisados. 4.- Por último, la comunidad construye sus viviendas y edificios en forma empírica, solo con el albañil y, no busca la ayuda de un ingeniero civil, argumenta falta de recursos económicos, sin saber que aunque no haya sismo “lo barato sale caro”.

Marco A. Zurita Ríos

¿Crónica de una muerte cruzada?

El Art. 129 de nuestra Constitución prevé que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Presidente o Vicepresidente de la República, únicamente en los siguientes casos: 1. Por delitos contra la seguridad del Estado; 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.



Para iniciar el Juicio Político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, quien actualmente está analizando el mismo.

El “pasquín” de libelo de juicio político presentado por nuestros mediocres legisladores (por decir lo menos), en ninguna de sus partes singulariza los supuestos delitos cometidos directamente por el presidente Lasso, ni tampoco demuestra con las Pruebas y Evidencias de rigor, su encuadramiento en ninguna de las 3 causales taxativas precitadas.

Pero no olvidemos que la Corte Constitucional ya ha emitido fallos escandalosamente contrarios a nuestra Carta Magna, como las sentencias relativas a la Híper-sexualización de nuestros adolescentes, al Matrimonio Sodomita y al Aborto “legal”. En el hipotético antijurídico no consentido que la Corte de marras emita dictamen “favorable” de admisibilidad a dicho Juicio, humildemente sugiero al señor presidente que active ipso facto el Art. 148 ibídem (conocido como “Muerte Cruzada”) que dispone que podrá disolver la Asamblea Nacional cuando –a su juicio– ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

Por la dictadura de los votos zurdos reinante en la Legislatura, es casi seguro que lo mandarán a su casa… pero también se iría la peor Asamblea de la historia.

César E. Benítez

Un llamado a rectificar

La Corte Constitucional dio luz verde para el juicio político al presidente Guillermo Lasso, situación que se veía venir, a consecuencia de un gobierno incapaz de solucionar los problemas urgentes que tiene el país. A Lasso le hemos encargado administrar el país, labor que no la ha realizado, pues, se ha dedicado a otros menesteres menos a atender los grandes y graves problemas de la población. Necesitamos un presidente que no se fije en su reputación, al pueblo no le interesa, al pueblo le interesa que le presten atención. El caso de lo sucedido en Alausí es palpable que el gobierno no ha atendido, no existen los técnicos en las diferentes áreas del gobierno. Es un presidente que en dos años solo ha demostrado una incapacidad absoluta para administrar el país, vemos que la inseguridad campea en todo el país, no existen medicinas en los hospitales públicos, la corrupción dentro de las entidades publicas continua de manera solapada a vista y paciencia de las autoridades, nada ha cambiado y yo creo que la situación ha empeorado.

El juicio político al presidente es valido y positivo para que corrija su actuación, para que la manera de gobernar tenga un horizonte, que se atienda a los más desposeídos con verdaderas políticas publica y no con bonos, que se combata a la corrupción enquistada en las instituciones, que siguen cobrando coimas, en fin, es la oportunidad para que l gobierno cambie su rumbo en el manejo político, económico y social. Por esto bien vendo el juicio al presidente pues es “un jalón de orejas a su gestión”.

Romel Merchan Herrera

Ecuador un lindo país para delinquir

¿Desde cuándo en el Ecuador es un lindo país para delinquir?

Es una pregunta que me hago cada día, como ciudadano siento temor de vivir en este país y sobre todo en Guayaquil, en donde los ciudadanos somos los que están encerrados en nuestras casas, cuando la lógica y el sentido común nos invitaría a pensar en lo contrario, es decir, que los malos sean los que están encerrados verdad…

Pues la realidad es distinta y lo peor es que estamos en manos de la delincuencia, pues ellos se han convertido en nuestros mandantes. Y es que precisamente el Ecuador carece de “autoridades” puesto que por un lado el Presidente de la República vive en el “país de las maravillas” el presente es que su gestión es muy cuestionada por la opinión pública y por otros poderes. Por otro lado, está la Asamblea Nacional que está más preocupada en destituir al presidente electo que legislar con mayor rigor en contra de la delincuencia.

En ambos frentes existen una guerra de ideas y posiciones políticas, dejando vulnerable a lo que realmente importa que es el Ecuador, que se subsume en la pobreza, la inseguridad, el desempleo, todos estos fenómenos sociales acompañados con la tragedia del terremoto en Machala y el aluvión en Alausí, que expone más al Ecuador a la miseria extrema sin valores, respeto y seguridad.

Necesitamos una política criminal ejemplar que reduzca y acabe con los picos altos de la delincuencia, que exista la unión política por el interés nacional entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial si es que se quiera acabar con esto. No es posible que nuestros hijos se diviertan en el parque improvisado en la sala de tu casa, o que jueguen con sus amigos invisibles por el temor a salir, que puedan ver televisión con noticieros que muestren a un ciudadano con un chaleco lleno de dinamita, y que ellos crezcan pensando que esto es normal, nuestra sociedad está cayendo en la depredación de las organizaciones delictivas, llevándonos a pensar que mientras exista esta dicotomía y pugna de poderes, para el crimen organizado en el Ecuador es un lindo país para delinquir…

Juan Carlos Pérez Cepeda