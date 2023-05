Cartas a Quito / 29 de mayo

La amenaza del plagio

La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) ha causado una revolución en la forma en que accedemos y compartimos información, pero también ha generado una preocupante tendencia: el abuso y la deshonestidad en el uso del copia y pega. La combinación de la IA con la facilidad de replicar contenido presenta un desafío sin precedentes en la era digital.

La existencia de vastas bases de datos y la utilización de algoritmos de generación automática de texto han convertido el copia y pega en una tentación difícil de resistir. El plagio se ha vuelto más complejo y complicado de detectar, poniendo en peligro la integridad académica y el valor del conocimiento original.

A pesar de que la IA tiene numerosas aplicaciones prometedoras, también ha dado paso a prácticas poco éticas y deshonestas. Es esencial abordar este problema desde diversos frentes, como la educación, la tecnología y la toma de conciencia individual.

Los educadores deben enseñar a los estudiantes acerca de la importancia de la originalidad y el pensamiento crítico, fomentando el desarrollo de habilidades de investigación y la creación de contenido propio. Además, deben utilizar herramientas basadas en IA para detectar el plagio y combatir esta tendencia.

Los desarrolladores de IA tienen la responsabilidad de implementar mecanismos que detecten y prevengan el plagio automatizado. La ética y la integridad deben ser consideraciones fundamentales en el diseño de estas tecnologías, evitando su mal uso y abuso.

Como sociedad, es necesario reflexionar sobre el impacto de la copia y pega con IA en nuestra cultura y en el conocimiento colectivo. Ha llegado el momento de promover un cambio de mentalidad que valore la originalidad, la creatividad y el respeto hacia el trabajo intelectual.

Roberto Camana-Fiallos

Implementación de medidas antiterroristas en Ecuador

El gobierno ecuatoriano, declaró terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Uno de los elementos claves del fenómeno terrorista es la irracionalidad con la que se llevan a cabo los actos de violencia, ya que éstos no van dirigidos directamente contra los obstáculos que se oponen a sus ideales, sino en sitios de concurrencia masiva o de valor simbólico, contra inocentes que se convierten en víctimas, logrando de esta manera que el mensaje tenga la fuerza para infundir el máximo miedo en el enemigo destinatario del mensaje de terror.

Para un combate efectivo al terrorismo es necesario emplear todas las herramientas disponibles, en conjunto – legales, políticas, Policiales, Militares, y Sociedad en general -, porque ninguna de ellas puede por sí sola realizar la tarea antiterrorista. El Código Integral Penal tipifica así al TERRORISMO: En su Art. 366 Terrorismo. yArt. 367 Financiación del Terrorismo. Es importante por ello, establecer la forma de neutralizar y combatir las amenazas, a través de la implementación de medidas y políticas ANTITERRORISTAS. Teniendo en cuenta que, la recopilación de información y análisis de resultados de la inteligencia y contra inteligencia serán considerados como “Una primera línea de defensa” contra el terrorismo, deberá ser considerada como una medida de carácter preventiva que puede adoptarse para minimizar la violencia terrorista.

La inteligencia policial es muy útil en este combate al terrorismo, es la base para la obtención de información que ayude a combatir al crimen organizado, grupos terroristas, estructuras financieras, narcoterrorismo etc. Esta puede estar personificada ya sea como espionaje, intervención, seguimientos, etcétera. Las instancias jurídicas juegan un papel fundamental en el establecimiento de la normativa legal, con la implementación de salas especializadas con jueces preparados, calificados y especializados, que conozcan del delicado tema, para que desempeñen sus funciones abarcando una perspectiva sociológica, criminológica y jurídica que permita la erradicación de este mal.

La formación especializada del personal militar y policial atendiendo la actualización tecnológica tanto en el área de investigación, como en el área de la defensa misma, puesto que el éxito de los operativos anti y contra terroristas esta dado por el uso de equipo y técnicas modernas y adecuadas.

La concertación diplomática para debilitar o en el mejor de los casos evitar los “santuarios” extranjeros de los terroristas, donde ciertos Estados busquen protegerlos, para lo cual es importante establecer objetivos comunes a fin de neutralizar esta práctica criminal. Se debe trabajar insistentemente sensibilizando a la conciencia pública que frenar la violencia, es un trabajo de todos, tal como lo es el derecho a la libertad y la seguridad, es importante atender e informar al pueblo de todas las actividades que a su favor se llevan a cabo, con el firme propósito de permanecer unidos y solidarios, para ello se requiere el apoyo incondicional de los medios de comunicación.

Otra piedra angular en la lucha antiterrorista es intervenir en las fuentes de financiamiento, bloqueando los fondos tanto de personas naturales, como de jurídicas relacionadas directa e indirectamente con actividades terroristas. Finalmente, el contraterrorismo coercitivo, donde una vez agotadas todas las instancias, entra la participación directa de las Fuerzas Armadas, como el mecanismo de lucha de última instancia. “CON LOS TERRORISTAS NO SE JUEGA NI SE NEGOCIA, SE LOS NEUTRALIZA PARA SACARLES DEL ESCENARIO”.

Fausto Berrazueta

“Lo más prioritario: Seguridad y trabajo”

En una carta anterior, me permití señalar los proyectos que podrían ser identificados de urgencia económica, para ser calificados favorablemente por la Corte Constitucional, partiendo de la disposición constitucional del Art. 303 que dispone que “la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva”.

Sin embargo, el querer solucionar todo, en tan corto tiempo, no es ni recomendable, ni inteligente, por lo cual lo procedente sería concentrar los esfuerzos del Gobierno en tan solo el control de la inseguridad y la disminución de la desocupación, por ser el clamor de la mayoría.

Si Lasso consigue eso, puede pasar como el gobernante que supo vencer las adversidades y la oposición más recalcitrante de políticos amargados y sobre todo su envidia, al entender que nunca podrán manejar ni siquiera un banco pequeño, peor uno grande. Y cómo conseguir todo ello, solo reduciendo los gastos corrientes y mediante inversiones importantes de todo el sector público; esto es, no solo del Gobierno Central, sino también de los Gobiernos Seccionales: Municipios. Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales; y, sobre todo, mediante la aplicación de políticas de “mano dura” tal como la legislación actual por fin lo permite.

Iván Escobar Cisneros

Policías de Tránsito

Ayer 8 am saliendo al trabajo, mi esposa para en el semáforo de los Totems redondel donde se construye Botánico, el agente mira, observa y se acerca solicita estacionarse a la derecha sobre la vía de los ciclistas que no existen en la zona, dice revisará las llantas y al parecer la midio con una herramienta pequeña que trae en el bolsillo.

Bueno dijo que no cumplía con el requerimiento técnico y que era un peligro para otros autos y personas, que tendría un accidente si no cambia las llantas ahora. Explico que en junio tiene revisión técnica y ya tiene previsto el cambio pues se requiere tiempo, dinero y preparar el auto par dicha revisión. De memoria recito las sanciones prisión, auto retirado al patio, pago de wincha y mas.

Pidió matricula y licencia y llamó a la patrulla para hacer la gestión, mi esposa de sugirió hacer el cambio de llantas este momento y evitar el gasto improductivo para ella y para la AMT que tiene que mover los pocos recursos que tiene para cumplir una norma absurda y en manos de los agentes es peligroso, más que las llantas "lisas" de verdad!

Pregunto porque no lo hacen a los vehículos de transporte público? taxis, uber, buses urbanos, trole, cantonales, interprovinciales y se buscan ciudadanos incautos con llantas no lisas, pero seguro están de cambiar gracias a estándares de países desarrollados y es la oportunidad para sacar algo de provecho. Bueno al final aceptó hacer el cambio de llantas, se quedó con los documentos y dijo estaría hasta la 1 en ese sitio luego en Santa Inés, compramos las llantas y con la factura fuimos a retirar los documentos, no estaba encontramos a otro agente quien lo llamó y dijo que estaba desayunando, fuimos a verlo en los "bolones" pero no lo encontramos. Fuimos al lugar del hecho a esperar mal estacionados, pero no hay otra opción hasta que llegó, aceptó la factura como evidencia del cambio y dijo ya la había multado por no tener licencia y entregó los documentos, QUE TAL MARTES 08;00 AM LLEGO AL TRABAJO A LAS 11:00 HORAS.

Quién gana con estas normas? Creo que la revisión anual es suficiente para estos procedimientos, pues entregar a un agente estas facultades es más peligroso que andar con llantas en mal estado, que no es la situación, solo esperaba que la AMT saque el horario para los autos terminados en 5. QUE TAL?

Gracias por alertar a los ciudadanos y a los agentes que sean más sensibles a las circunstancias del momento, pero tener esa disposición para aplicar por los agentes es un peligro permanente, mucho mas que llantas sin 1.6 milimetros de canal, si entendí bien la norma. Tendremos que comprar la herramienta y medir cada llanta. NO QUEDA OTRA!

Conste, no digo nombre ni número de agente, pues la observación es a quien emitió tamaña norma, seguro no es un experto en control interno, es una transacción completa que pone en indefensión a los ciudadanos y un poder poco imaginable al Agente. Imaginen los Auditores de la CGE que emiten un nota con tan graves sanciones a cualquier hora, en cualquier lugar y circunstancias? Espero que los agentes hayan le{ido las Normas de Control Interno que emitió la CGE el 27 de febrero del 2023, allí están? las conoce el personal de la AMT y del Municipio?

Edison Estrella Rosero