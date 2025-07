¿Y la devolución del IVA?

Desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo en que se cumpla la devolución del IVA en forma oportuna, pues se entiende que muchos de los adultos mayores dependen de ese rubro, aunque pequeño, para redondear sus escasas pensiones y poder subsistir.

Alguna vez, en una de mis publicaciones, hice referencia y enfatice en el sentido de que el triunfo del actual presidente se debió, sin lugar a dudas, al voto analizado y concienzudo de las personas de la tercera edad, quienes utilizando bastones, andadores, y otros recursos debido a sus limitaciones físicas, se dieron cita en los recintos electorales para sufragar, esperanzados siempre en que, con este triunfo, se podrían vislumbrar mejoras para este sector vulnerable y, en general, mejores días para la Patria. Lastimosamente, hasta el día de hoy, no se han hecho realidad estos clamorosos pedidos y la verdad, queremos darle tiempo para no decepcionarnos por completo.

SEÑOR PRESIDENTE: confiamos en que, bajo su inteligente mandato, se analice, se haga conciencia y se cristalicen nuestras aspiraciones en estos tres aspectos: 1) Devolución oportuna del IVA, 2) Análisis e Incremento de las pensiones jubilares y 3) optimización de los servicios de salud, priorizando la atención a los adultos mayores que, por su vulnerabilidad, son los que más lo necesitan.

Recuerde usted que todos, sin excepción, vamos a llegar a viejos.

Fabiola Carrera Alemán

Coca Codo Sinclair

De pronto viene a mi memoria una vivencia especial – construyendo una obra en la provincia de Esmeraldas, se acerca un trabajador y me dice, ingeniero “negro barriga vacía no puede trabajá – almorzó, se sació y volvió a decir – “negro barriga llena no puede trabajá”, negro fuerte, pero con limitaciones, finalmente fue despedido. Coincidencia, en Ecuador hay una central hidroeléctrica de gran potencia y alto costo que tiene las mismas limitaciones del trabajador del cuento. Cuando no hay agua no puede trabajar, cuando hay gran cantidad de agua sucia tampoco puede trabajar. La potencia de una central hidroeléctrica está en función de dos parámetros, el caudal de agua que ingresa a las turbinas y la diferencia de niveles entre la chimenea o tanque de presión y las turbinas (altura), la altura es constante y el caudal variable (hace variar la potencia). La variación puede ser regulada o no, es regulada cuando hay almacén de agua (embalse), sale el agua de acuerdo a la necesidad del consumo (central con embalse). No es regulado, cuando se toma el caudal directamente del río (central de pasada). El Proyecto Coca Codo Sinclair fue diseñado y construido para ser una central de pasada, cuya potencia instalada es 1500 Mw, misma que nunca ha producido esta cifra. Desde su nacimiento hasta ahora, adolece de todos los males que son de conocimiento público (tormenta perfecta), pero el mayor mal y menos tomado en cuanta es, ser central de pasada, la energía eléctrica que produce es muy variable, depende del caudal del rio al momento, unas veces agua limpia y poco caudal, otras mucha agua con gran cantidad de sedimento, que obliga a parar la producción porque daña las turbinas. En fin, la central Coca Codo Sinclair no es confiable, el 30% de la demanda nacional está en riesgo. Sin embargo, hay solución para este mal, inclusive para la erosión regresiva, es, la construcción de sendos embalses en los ríos Quijos y Salado, solo así será fiable Coca Codo Sinclair.

Marco A. Zurita Ríos