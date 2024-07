¿Implicados en los magnicidios?

Villa sin seguridad policial: ¿acribillado y defienden a los animales? Tiradores muertos en el sitio, Fiscalía y la cárcel. Quijotes de la libertad, democracia y justicia están en la mira: lo dijo el propio Biden. ¿Otro ataque, veneno, virus, bomba, guerras…? ¿La gente ya no elige sino el Poder Obscuro, aquí con Correa? Macron: ¿Entendía que Trump no iba a ser presidente? Varios según videos y declaraciones que el mundo vio: ¿Hubo complicidad del S. Secreto y Policía? ¿Avisaron y no entendían cómo no sacaban a “T” del lugar? ¿A un francotirador le ordenaron que no hiciera nada? Mientras “T” hablaba, dos desde un techo apuntan al atacante y uno, ¿de repente, deja de hacerlo? ¿Luego que Crooks dispara, desoye la orden y lo elimina y solo con ayuda pudo hacerlo de tan cerca? No era un inexperto, Dios hizo que “T” gire la cabeza y viva. ¿Muerto y eliminado el atacante, qué pena, fue un chico al que “T” permitía usar armas? “T” botó a las ladies del 30% que una se escondió, preocupadas por sus gafas y no podían embolsar el arma. “T” debería pedir a Israel que lo cuide con privados. ¿Ataque a regresista para culpar a “T”? ¿Aquí desarmaron al país, dizque por la paz y sufrimos el infierno de la delincuencia que ataca a 16M y a la F. Pública que la contaminan? Leyes para el crimen y la corrupción con la No-Justicia-RC5-Noboa-PSC. ¡De la Ley Mordaza a la Ley Mortaja y pronto las dos! Si impiden que “T” gane, dice que EE.UU. será una república bananera y chao el mundo libre. ¿Milei y Argentina reciben amenaza de Irán? A Machado y su carro cortan los frenos. China, Rusia, Irán, UE Zurda…, apoyan al narco-criminal-dictador Maduro, porque aprovechan de sus recursos y es punta de lanza.

Juan Carlos Cobo Rueda