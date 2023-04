Cartas a Quito / 29 de abril del 2023

Seguros Sucre - Sr. Presidente Lasso

No todo es malo Sr. Presidente, habemos gente honesta que hemos ejecutado trabajos para esta institución de una manera responsable , cumplida ,con nuestro propio dinero y que hemos sido PERJUDICADOS CON SU DECISION desde noviembre del 2021, al declarar a la empresa en Liquidación por sus malos manejos, lo cual apoyamos, lo que sí, reclamamos es el habernos metido en el mismo esquema de corrupción, cuando no lo somos y habernos perjudicado por no habernos pagado ,las liquidaciones de nuestros trabajos realizados, sin que exista la más mínima responsabilidad y delicadeza de parte suya y de los empleados de la aseguradora de comunicarnos para cuando se nos puede cumplir, ya vamos UN AÑO Y MEDIO Y NO SABEMOS NADA, exigimos, por favor, de su parte la mejor actitud y ejecutividad para que se nos cumpla con nuestros pagos, que en realidad nos hemos visto muy afectados en el plano económico de cada uno de nosotros

Mario Guerrero Zurita

Imbabura celebra al libro

La mañana del lunes 24 de abril, el escritor Pablo Virgili Benitez impartió una actividad de mediación lectora con estudiantes del Colegio Fisco-Misional "San Francisco de Asís" de la ciudad de Ibarra, en conmemoración del Día Del Libro y el Día Del Idioma Español en la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Se leyeron cuentos, se resolvieron adivinanzas, se contaron chistes y se proyectó un cortometraje, todas ellas en favor de fomentar en las niñas y niños el hábito de leer. Todas las semanas del mes de abril desde la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura se realizaron actividades de mediación lectora para conmemorar el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril) y el Día del Libro (23 de abril). Así la provincia azul celebró a nuestro mejor amigo: el libro.

Pablo Virgili Benitez

Responsabilidades de los servidores públicos

Todos los seres humanos debemos actuar con responsabilidad cuando opinamos, y más aún cuando se tratan temas de interés nacional con enormes repercusiones y son emitidas por autoridades y servidores de jerarquía superior. Si estas premisas aplican a todas las personas, los asambleístas deben ser ejemplo de ética, sabiduría, prudencia y respeto a la ciudadanía cuando emiten pronunciamientos sobre los temas de su competencia. Esos atributos han estado ausentes en la mayoría de asambleístas, como se ha evidenciado en su falta de conocimientos mínimos sobre las responsabilidades de los servidores públicos, responsabilidades que también les son aplicables por el ejercicio de sus cargos. Es tal el desconomiento sobre el origen y tratamiento de las responsabilidades administrativas y civiles culposas y las presunciones de responsabilidad penal, que preocupa las consecuencias de sus opiniones y actuaciones, por lo que a continuación resumo el marco normativo de cada tipo de responsabilidad. La responsabilidad administrativa culposa recae en forma individual a cada servidor público, que por acción u omisión incumplió sus funciones, deberes y atribuciones. La responsabilidad civil culposa se origina cuando se ha evidenciado perjuicio en contra de los recursos públicos; éstas son individuales, subsidiarias o solidarias, pudiendo involucrar a servidores públicos y particulares relacionados, como los contratistas. Esta responsabilidad se presenta en forma de glosas y órdenes de reintegro. Las presunciones de responsabilidad penal también se originan en el perjuicio de los recursos públicos, pero se diferencia de las civiles, en que los investigadores deben comprobar que el perjuicio, se canalizó en beneficio de los servidores públicos o de terceros. Por tanto, para referirse al peculado, como una de las formas de presunción de responsabilidad penal, debe demostrarse tanto el perjuicio como la actuación dolosa de los servidores públicos y/o de terceros relacionados. Si los investigadores no actúan de esa forma estarían inobservando las normativas aplicables. Adicionalmente, es necesario determinar que la única entidad con facultad para establecer la existencia del peculado, es la Fiscalía General del Estado, entidad que tiene la competencia de tipificar este delito y presentar las acusaciones ante los jueces competentes como resultado de las investigaciones iniciadas de oficio o con base en denuncias, siendo una de ellas, los informes con presunciones de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría General del Estado. El apretado resumen que acabo de realizar tiene como objetivo ilustrar a los lectores, y ojalá a los asambleístas que opinan sobre el peculado, que esta figura penal requiere que los acusadores evidencien plenamente la existencia del perjuicio causado; y, de la forma en que cada actor que participó en el proceso, se benefició o permitió que otros se beneficien. No puede utilizarse esta figura penal ni otras, sin pruebas que lo respalden plenamente.

Mario Andrade Trujillo