Cartas a Quito / 28 de mayo del 2023

La muerte cruzada

Como es de imaginar, a los ecuatorianos nos tienen como simples marionetas, inmersos en un oscuro callejón sin salida, una verdadera encrucijada de la cual no sabemos cómo vamos a salir y; todo por las artimañas y consignas inescrupulosas y antipatriotas de ciertos grupillos de poder (polítiqueros de turno) que, incluso y según sabemos, acatan disposiciones y órdenes emitidas desde la distancia, ejecutando muchas veces actos vandálicos que, como es obvio, nos mantienen aterrorizados y nerviosos.

Se supone que el auténtico político es el que ama, protege y defiende a capa y espada a su patria; a diferencia del politiquero que es un desalmado antipatriota, dotado de cierto poder de convencimiento que, con su astucia, domina y manipula a las masas, puesto que lo único que le interesa es su bienestar personal, cuidando a rajatabla sus intereses personales y los de su entorno (familiar, político, etc.) sin medir las consecuencias y menos velar por la paz y el progreso de la patria que le vio nacer y a quien le debe su vida. Por desgracia, de estos elementos, mal llamados “ciudadanos”, en la actualidad, se halla poblado nuestro hermoso terruño.

La verdad es, compatriotas que, nuestro, otrora pacífico País va de tumbo en tumbo, a consecuencia de estos últimos acontecimientos de impredecibles e incalculables consecuencias que acaban de concluir con la “Muerte Cruzada” y que, por cierto, se ha convertido en un trágico y angustioso atolladero que nos mantiene en vilo y a la expectativa, sin imaginar siquiera cual va a ser el desenlace final de esto que quedará, por siempre, inscrito y marcado con tinta indeleble en las páginas de nuestra historia.

Fabiola Carrera Alemán

Solo el pueblo salva al pueblo, luchemos juntos

Por circunstancias ya establecidas por el pueblo ecuatoriano, se debe adelantar las elecciones para completar el periodo para el cual fue electo Guillermo Lasso, es decir un año y medio, aproximadamente. Para esto se debe elegir presidente, vicepresidente y Asambleístas, circunstancia que ha hecho que aparezcan candidatos de todo los colores y sabores, unos especialistas en seguridad, que hasta llegan a decir, dentro de su curriculum que ha sido casi un mercedario y se supone será el “rambo ecuatoriano”, pero se olvida decir que su apellido aparece en el caso Odebrecht, cuidado que nos olvidemos; otro que fue cómplice y compañero de confianza de uno de los gobiernos mas nefastos de la historia ecuatoriana, el anterior al actual gobierno, no olvidarse; otros queriendo pescar a rio revuelto, siendo los llamados “chimbadores” y el otro que representara al prófugo del ático, que no se puede negar es un “hueso duro de roer”, al cual se lo debe enfrentar, formando un solo frente cohesionado, unido y sin afanes personalistas y que luche en contra de la corrupción, que lamentablemente se ha institucionalizado a todo nivel, los ecuatorianos nos preguntamos porque tanta delincuencia y crimen, pues la corrupción dirigida desde las cárceles y desde las grandes mafias, a todo nivel. Ciudadanos es nuestra oportunidad de pensar en aquel candidato que en poco tiempo deje estructurado el país para que el próximo gobierno, lleve por mejores rumbos al Ecuador, no debemos exigir en tan poco tiempo una transformación del país, pero si que cambie sus bases y que se construya nuevas estructurales para que sean implementadas por el nuevo gobierno del 2025. Por esto es necesario que a la presidencia y a la Asamblea vayan personas formadas intelectualmente, probadas en todo sentido y con una gran experiencia. Solo el pueblo salva al pueblo.

Romel Merchán Herrera

Realismo mágico ecuatoriano

No es necesario ser un ávido lector para entender el concepto del realismo mágico; basta con nacer en este lado del mundo, en un territorio cuyo nombre imita el de una línea imaginaria. Basta con crecer escuchando historias sobre el único hombre que ha logrado tomarle el pelo al diablo. Basta con estudiar durante 17 años de tu vida, y contando, para convertirte en un desempleado preparado, uno más. Basta con mirar por la ventana para atestiguar pobreza en tierra fértil. Basta con tener la paz de practicar yoga a la misma hora en que el bandido sale a trabajar. Basta con que el presidente disuelva el primer poder del Estado, instaurando una mediocre dictadura, y que la mayoría celebre porque se sentía hastiada de tanta ignorancia y nauseabunda pillería encapsulada en un solo edificio. Para entender el realismo mágico, no es necesario saber leer, basta con ser ecuatoriano.

Alvaro Ortí Maldonado

“Hay que dar, hasta que duela”

Quizá usted habrá escuchado la frase: “Hay que dar, hasta que duela”. Pero nosotros le invitamos a: “dar…, aunque le duela”. Porque a quienes esperan recibir, no les podemos decir: “ya no puedo dar, porque tengo este dolor”. El dolor, está íntimamente ligado al ser humano. Jesús, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, sintió hambre, sed, cansancio…, y también dolor. La entrega suya, en la Cruz, fue la máxima expresión del dolor, y lo experimentó, desde que lo llevaron al Sanedrín, hasta que murió. Pero no se quejó. Se dio por nosotros, aunque su dolor fuera inmenso. El dolor, se puede ofrecer por otra persona que también sufre; o por las almas del Purgatorio, que tanto necesitan de nuestras oraciones y sacrificios; o por familiares o amigos. No se limite a dar hasta que duela. Que su generosidad vaya un poco más allá. Que sepa dar…, aunque le duela.

Mario Monteverde Rodríguez