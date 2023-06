Cartas a Quito / 28 de junio del 2023

Meditar el voto

Compatriotas, se va acercando la hora de decidir nuestro voto y, con ello, el futuro de la patria. Como es costumbre, hay tantos y tan variados personajes que encabezan las listas de los aspirantes a “redentores” de esta tierra bendita de la que, sin duda, piensan sacar el mayor provecho posible, claro está, pensando en su beneficio personal. Cada uno de ellos tiene preparada una retórica colmada de falsas promesas que nunca o casi nunca llegan a cumplirse. Su característica y bien entrenada verborrea nos satura de utópicas ofertas que ni ellos mismo se las creen. Al llegar al poder los supuestos “planes” de gobierno, en el mejor de los casos, quedan rezagados si es que no se van directamente al tacho de la basura; mientras los crédulos e ilusionados electores terminan, como siempre, desalentados, frustrados y sin esperanzas.

El pueblo se pregunta ¿A más de las falsas promesas y la verborrea, cuáles son los requisitos para aspirar y candidatizarse a tan altas dignidades y magistraturas, o es que solo se necesita ser mayor de edad y saber leer y escribir, sin antes investigar su instrucción, sus antecedentes, su trayectoria, etc. etc.? Clamamos porque, la gente haya madurado políticamente y, en esta ocasión, los sufragantes tratemos de conocer un poco más a estos numerosos postulantes, lo analicemos bien y concienticemos antes de consignar nuestro voto, pensando siempre en los intereses y el futuro de nuestra amada Patria.

Fabiola Carrera Alemán

Felicitaciones a los empresarios de la Costa

Siempre había criticado la vieja escuela de varios inversionistas convencidos de que las pérdidas son del Estado, pero las utilidades son de los empresarios. Y esto lo repetían cada vez que sucedía un evento de la naturaleza, casi siempre no controlable, por ejemplo, un largo período de lluvia o de sequía o el deterioro de los precios de exportación o el encarecimiento, no programado, de la materia prima.

Hoy con la experiencia aprendida de que el Estado no está en capacidad de subsidiar tales hechos, a más de que los recursos fiscales deben destinarse “fundamentalmente” a atender las necesidades de los sectores más necesitados frente a los requerimientos de estratos en situación ventajosa, los exportadores de camarón ya no esperan la ayuda del Gobierno, porque saben que las utilidades de un período deben servir para financiar las pérdidas de períodos menos favorables.

Lo que se señala es la lección que, con inteligencia, han recogido algunos sectores, sobre todo los camaroneros, entre otros, lo cual es digno de ejemplo para poner en disponibilidad del Gobierno esos recursos porque resulta “poco inteligente”, pensar que siempre se va a ganar.

Iván Escobar Cisneros

El Fenómero del Niño

Como colaboramos para que el efecto del fenómeno del niño no nos haga mucho daño ?

Todos en los diferentes barrios, ciudades, pueblos, ciudadelas debemos mantener limpia nuestra acera, la parte que nos corresponde de la calle. Mantener nuestras alcantarillas limpias. Pedir al municipio para que junto con el equipo apropiado (succionador) nos destape todos los desagües de agua lluvia. De las alcantarillas. En los barrios que por estar en un nivel bajo y no cuentan con alcantarillado , pedir que puedan contar con mejoramiento urgente y procurar sus pertenencias tenerlas en alto.

Las quebradas libres de basura, los ríos drenados para que tengan más profundidad, los puentes cuidar sus bases y si es posible reforzarlos (sale más barato que hacer uno nuevo), En lugares donde se sabe que el agua sobrepasa el nivel de la carretera, si se puede hacer muros de contención, dragar para alzar su nivel con ese mismo material Pero compactar bien porque a la primera correntada ese material perjudica más. Y defensa civil, bomberos, cruz roja, rotarios, adicional a policías y militares, junto al gobierno, defensa civil, gobierno municipal y provincial contar con los equipos de rescate, refugios debidamente equipados y con el personal apropiado para dar la atención oportuna y efectiva,

No podemos esperar que todo nos haga el gobierno Si queremos que no nos haga tanto daño estas fuertes lluvias tenemos todos que ponernos a trabajar y colaborar El gobierno tendrá mucho trabajo con deslaves, derrumbes en carreteras ( igual deben trabajar en un mantenimiento integral de las vías para que los daños sean menores). Si unimos esfuerzos y acciones podemos hacer que el fenómeno del Niño no nos haga mucho daño. Manos a la obra.

Lionel Efrain Romero Reyes