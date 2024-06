¿Subirá la carrera del taxi?

Para su trabajo, la mayor parte de los taxis utilizan gasolina ¿Cómo sube la gasolina, será que también sube el valor de la carrera del taxi? El gremio y el Gobierno contestan positivamente y, para evitar, acuerdan una compensación. El siguiente estudio dirá si o no tienen la razón. Se trata de una unidad de potencia 100 HP, valor de adquisición, 16500 USD, vida útil 10 años, trabaja 16 horas al día. La recaudación diaria es igual al costo-hora-taxi multiplicado por el tiempo de operación. El costo-hora-taxi es la suma del costo directo, más costo indirecto, más utilidad, el costo directo está formado por el costo de inversión más el costo de operación, este último es la suma del costo del mantenimiento, más el costo de combustibles, más el costo de operadores. La participación del combustible en el costo-hora-taxi, es apenas el 15%. Si este pasa de 2,46 a 2,72 UDS/Gln, es decir, sube el 10%, el costo – hora – taxi se incrementa en solo el 2%, cuyos valores son: 8,72 y 8,89 USD/hora respectivamente. El tiempo de operación se clasifica en: tiempo parado en espera de clientes 15% (2,4 h) y, tiempo de movilización 85% (13,6 h). Este a su vez se clasifica en tiempo con pasajeros 27% (4,32 h) y tiempo rodando sin pasajeros 58% (9,28 h), cada tiempo tiene su propio costo. Cuando el costo de la gasolina es 2,46 USD/Gln, los costos son: 14,90 UDS/día, 37,67 USD/día y 80,92 UDS/día respectivamente y el recaudo por día es 14,90 + 37,67 = 52,57 USD/día. Cuando la gasolina cueste 2,72, los costos serán: 14,90 USD/día, 38,40 USD/día y, el recaudo será 14,90 + 38,40 = 53,30 USD/día, el incremento es 0,73 USD/día, igual al 1%. El cliente paga por el tiempo en espera, por el tiempo de movilización (con y sin pasajeros) (USD/Km) y por los atranques (USD/minuto), cuyos valores no cambian cuando varía el precio de la gasolina. En donde hay diferencia es, en los coeficientes de la fórmula vigente. El empresario taxista en Quito, reclama 2 USD/día por el alza de la gasolina que, como vimos, no sube la carrera del taxi e, ignora la pérdida de 10 USD/día, por falta de actualización de la fórmula Municipal.

Marco A. Zurita Ríos

¿La Alondra volverá a la jaula?

A la isla-cárcel-cubana, claro que ella se pasea por la isla, aunque no goce de libertad al arrodillarse al colonialismo de la ideología-empobrecedora-esclavizadora-zurda y sirve cuál cipayo para que su cáncer maligno reine en el Ecuador. Si hemos tenido Presi y lo felicito. Brillaron por su silencio las universidades, los profesionales, los abogados, los docentes, la cultura, las FF.AA., políticos, etc. Cooptados y silenciados por los camaradas. Así mismo, saludo a ciudadanos y varios columnistas que han rechazado su afrenta al Sagrado Himno Nacional y el país en los chats, cartas a la prensa, medios escritos, digitales y otros. Muchos quizás no estén enterados que igual o peor son sus epítetos a Moreno, Lasso y Noboa desde la campaña electoral anterior, con desestabilizadores mensajes al Estado de derecho y la paz que se merecen y extrañan 16M de ecuatorianos. Atentado a la seguridad y el orden público, por lo cual debería ser procesada de oficio por la Fiscalía. Es abuso y tergiversación de la libertad de expresión, sus trinos que buscan convertirnos como su isla-cárcel-cubana. Son listos para victimizarse y aducirá que, también es xenofobia o delito de odio cuando los obscuros no respetan y odian a quienes piensan distinto. Grave emitirlos en Suelo Patrio, siendo extranjera; protegida por RC5, P. Socialista, C. y otros. Un medio a favor del narco socialismo le da micrófono y palestra pese a sus agravios, burlas, mentiras y desestabilización. ¿Apela a la no-Justicia? Y no asombraría que la OEA, ONU y UE Zurdas salgan en su defensa, pero callan y acompañan a conveniencia a las criminales dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela que, cerca de 9 millones, huyen de la miseria, hambre y persecución del tirano Maduro.

Juan Carlos Cobo Rueda