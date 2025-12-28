Un gran regalo navideño para Ecuador, medalla de oro científica.

Fue muy emocionante conocer a través del prestigioso diario El Comercio la noticia entregada íntegramente, sobre el premio de oro en la categoría Therapeutics del International Genetically Enginereed Machine (iGEM) Grand Jamboree 2025, concedido a AVIANGUARD compuesta por un equipo de 18 estudiantes de 4 universidades ecuatorianas: ESPE, ESPOL, YACHAY TECH y UDLA, ocupando uno de los 3 primeros lugares en este concurso mundial de París, sobre biología sintética que sirve para rediseñar organismos para que produzcan una sustancia de una vacuna oral aviar para prevención. Lograron entre más de 100 universidades concursantes del Planeta, entre otras, Harvard, Stanford y Oxford.

La practicidad de esta vacuna de doble acción es que siendo oral no se necesita mayor entrenamiento para administrarla, aplica la misma persona que está al cuidado de las aves. Tampoco necesitan la cadena de frío, jeringas, pinchazos, etc.

Estos estudiantes se unieron en un gran equipo de trabajo durante 10 meses, muy coordinados y gracias a las propias instalaciones y laboratorios universitarios, pero con ningún recurso económico, haciendo rifas, bailes, sorteos, para recoger fondos, incluso del bolsillo de los padres para comprar insumos, gastos de viajes principalmente el de París. Trabajaron hermanadamente con varias avícolas, un verdadero trabajo social y científico de hormiga, bien coordinado.

AVIANGUARD utilizó y aplicó el concepto del profesor Eduardo Tamayo, biotecnólogo y docente de la Escuela Técnica Agropecuaria de Manabí, “una vacuna oral basada en probióticos, que incorporara proteínas bivalentes cicladas…”

¡Mil gracias futuros científicos por ese hermoso obsequio navideño para Ecuador!

Mercedes Regalado