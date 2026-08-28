Cartas a Quito / 28 de agosto de 2026

Si bien es cierto, en tiempos de la modernidad, las mascotas de toda clase especialmente los canes, se han convertido en compañía inseparable de muchos humanos que, en ocasiones, incluso vienen a sustituir y reemplazar a padres, abuelos e inclusive hijos; no debemos olvidar que si bien estos animalitos merecen nuestra atención, en mayor grado y prioritariamente, lo merecemos los humanos que estamos dotados de alma, corazón, conciencia y sentimientos y, que por tanto, sufrimos conscientemente el abandono y la indiferencia de nuestros familiares que son los llamados a cuidarnos y protegernos.
Hoy por hoy, las ciudades y pueblos ecuatorianos se encuentran plagados de canes de toda raza, tamaño y color, algunos de ellos agresivos y otros bulliciosos en extremo. En tal virtud, los dueños de estos animalitos deben actuar con empatía y pensar que no todos los seres humanos circulamos en “la misma onda”.
Da pena ver como muchas personas de la tercera edad y niños caminan solos por el mundo, con el peligro constante que les asecha, mientras la mayoría de gente está muy preocupada llevando a sus mascotas de paseo.
A decir de algunas personas, no es nada higiénico ni aceptable el entrar a un restaurante y compartir los alimentos junto a las mascotas, sean del tamaño que sean. Según tengo entendido, actualmente, existen restaurantes exclusivos que aceptan este tipo de situaciones y es a donde deben asistir estos cariñosos amos, en vez de incomodar al resto de comensales que no está dispuesto a soportar este tipo de inconvenientes.
Hagamos acopio de respeto, solidaridad y amor al prójimo.
Fabiola Carrera Alemán