Cartas a Quito/ 28 de abril del 2023

Carta al Presidente de la República sobre la Emco Ep

Con Decreto Ejecutivo el Presidente Lenin Moreno creó la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas. Entre las principales atribuciones del directorio de la EMCO constan: 3) Calificar la idoneidad de los gerentes generales de las empresas públicas coordinadas, en forma previa a su posesión; 4) Emitir directrices para: compras corporativas, priorización de proyectos de inversión, entre otros. Las atribuciones mencionadas se contradicen con las atribuciones del Directorio de cada Empresa Pública establecidas en el Art. 9 de la LOEP, como las siguientes: 4) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa; 5) Aprobar el Presupuesto de la Empresa y evaluar su ejecución. Por otra parte, el Art. 8 de la LOEP, establece que el Presidente del Directorio de las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva las ejercerá el ministro del ramo correspondiente. Como establece el Art. 425 de la CRE, un Decreto Ejecutivo no puede contradecir a una Ley Orgánica porque carece de eficacia jurídica. El Art. 315 de la CRE dice que el Estado constituirá Empresas Públicas para la gestión de sectores estratégicos, funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Por todo lo indicado, y en consideración a que la EMCO no cumple con los principios establecidos en la CRE y la LOEP, y su creación solo ha servido para centralizar y coordinar los actos corrupción más grandes del país, se sugiere al Presidente Lasso que expida el Decreto Ejecutivo de cierre de la EMCO, y se ahorraría 2.5 millones de dólares del aporte del Presupuesto General del Estado en el presente año, recursos que podrían destinarse a fortalecer la democracia y el combate a la corrupción.

Francisco Silva García

La suerte del cazador cazado

A mi parecer, no es que los acusadores se olvidaron de presentar los Contratos entre FLOPEC y Amazonas Tanker Pool como pruebas ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, y menos los Informes económicos, financieros y contables que emitió la Contraloría General del Estado. Presumo que NO las han querido actuar por la implicación que ello conlleva, ya que la trama de corrupción, según Periodismo de Investigación, se inició con Contratos en el gobierno del expresidente Correa en el 2013, los mismos que continuaron en el gobierno del expresidente Moreno con adendas firmadas en el 2018, 2020 y 2021, todos totalmente perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Los acusadores hicieron una selección cuidadosa de cuáles pruebas utilizar, como en compartimentos estancos, estas si, estas no.

Todas las pruebas desechadas por los acusadores las acogió el abogado defensor del Presidente Lasso, entre otras y principalmente todos los Contratos de FLOPEC y Amazonas Tanker Pool, también los Informes económicos, financieros y contables de La Contraloría General del Estado para su descargo. En ellas se develaría la lesividad y el peculado contra el Estado y NO por parte del gobierno actual.

En el transcurso de los días probablemente se conozca la verdadera trama de corrupción en los gobiernos anteriores, en contratos que fueron realizados con los mismos funcionarios y con las mismas empresas. De esto se conoce que la Fiscalía General del Estado ya recibió denuncia.

Es evidente que los acusadores están entrando en desesperación. Las pruebas testimoniales no han sido de ayuda y muchas de ellas son de relleno. Esta parece ser la suerte del “cazador cazado”, o de los que “fueron por lana, regresaron trasquilados”.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa

“Inoperancia de la Procuraduría General del Estado”

La Constitución Política señala en el Art. 237 las funciones de tal Dependencia, concretamente: la representación judicial del Estado y la defensa del interés público y de su patrimonio, debiendo velar para ello por la “oportuna aplicación de la Ley”, como el cobro de las indemnizaciones por perjuicios al Estado, determinadas en sentencias judiciales.

Lastimosamente, de los daños causados por los sentenciados penalmente, poco se ha recaudado pues de los US$. 152 millones, apenas se habría recibido alrededor de un 10%, pese a que los obligados a ello ya están en libertad, porque sus defensores argumentan que “no hay prisión por deudas”, aunque de lo que se trata es del “pago de compensaciones” causadas por daños irrogados al Estado.

En concreto, creo que los acusados no deberían salir en libertad mientras no cancelen todos los valores pendientes, porque lo contrario es una burla al País y a las sentencias.

Espero que esta carta llegue a conocimiento de los funcionarios que laboran en la Procuraduría

Iván Escobar Cisneros