Generación de microondas

Existen quizás muchos más términos certeros para describir la presenten postmodernidad y la debacle de los valores tradicionales. Antaño, existían pilares que sostenían y reflectaban a las ignominias de la inmoralidad en todas sus formas. La iglesia, el trabajo, la familia, el estudio, el orden y la justicia, el altruismo y la resiliencia. Pilares que hoy en día se encuentra derruidos, erosionados poco a poco por un malestar que trajo las nuevas olas de la actual generación.

Las relaciones sociales se han vuelto líquidas, superficiales y medidas bajo la vara del egoísmo. Las relaciones sólidas han sido allanadas por la “fluidez”. La iglesia ha pasado de ser vista como un sitio de redención espiritual, a un obstáculo que juzga la ambivalencia de valores de los jóvenes actuales. El estudio es una planificación de interés en la medida de cuanto capital podamos obtener del título que recibamos, no se concibe ya profesionales íntegros, solo interesados. En la familia, los jóvenes condenan a papá y mamá como los culpables de su insatisfacción, culpa que se trasladara luego al trabajo de turno que obtengan.

De esa forma, esta generación adicta a la dopamina instantánea, generación de microondas, convierte el orden y la justicia en un caos que responde únicamente a sus caprichos, cuyos lloriqueos se escuchan en las manifestaciones y protestas, en el poliamor, en las fiestas eternas, en la pornografía, en las drogas, en el alcohol y en una abismal infantilización del mundo.

Marc Pardo

Mejoramiento del sistema agrícola en el Ecuador

El aprovechamiento del agricultor de parte del comerciante, que es el que menos esfuerzo hace y el que más gana. Eso amerita que el Estado intervenga, sin querer entrar en el negocio, si regularlo y el excedente tener que comprarlo, para venderlo cuando el mercado mejore.

Para producir una hectárea de papa, aún se sigue utilizando la fuerza bruta y el buey y un sistema caduco de recolección; al igual como el arroz que no cuente con la semilla certificada, el asesoramiento adecuado y las herramientas que le faciliten su siembra y cosecha y peor aún que tenga que el esfuerzo de su trabajo regalarlo al intermediario, para lo cual deberá haber un control de precio semanal de parte del gobierno. Y el sobrante buscarle mercado externo. Que cuente con un seguro al momento de conseguir un crédito para evitar que esté desprotegido de una helada, de una inundación, de una plaga y verse obligado a quedarse sin propiedad por la coactiva del banco y evitar que le anticipe el de la peladora (en el caso del arroz)

Debe contar con el visto agropecuario del terreno donde sembrar; por otro lado, prohibir que en tierras fértiles, se hagan camaroneras; que en los páramos se hagan ganaderías. Que el pequeño bananero no sea estafado por las grandes compañías y se vean obligados a entregar a cuperos que les pagan el precio que ellos imponen a sabiendas de la necesidad de entregar su producto, so pena de perderlo todo. Pero el pequeño productor debe estar comprometido con alguna empresa para que le asignen su cupo y cumpla con el control de calidad. El gobierno (y quien más que el Sr. Presidente), a través de sus órganos pertinentes deberán ejercer un verdadero control y bajo ningún concepto dejarse sobornar, so pena incurrir en falta grave de destitución de su cargo, la respectiva multa y lo que es peor la notificación en su hoja de vida de haber sido destituido. Así mismo, tierras que, anteriormente se les ha permitido producir, pero que no cuentan con la debida autorización, entran a juicio y por supuesto al cambio de tipo de siembra para evitar la sobreproducción y por consiguiente evitar que comerciantes aprovechen la falta de cupo de las exportadoras, para llenar barcos que se van, sobornando, sin autorización, a ofrecer el producto a menor precio, al exterior.

Tierras de la provincia de Santa Elena pueden volverse productivas y de desarrollo económico para miles de familias del sector. Quizá el costo del riego sea impedimento, pero si se siembra producto de exportación, la recuperación, mediante una técnica apropiada y dándole un valor agregado, se recuperaría en menor tiempo la inversión Pero veo siembra de más banano, cuando hay excedente de producción. El sembrío de la uva me parece interesante. Diversificar.

Pensaba que la siembra de la caña guadua o bambú, mediante un convenio público privado. La empresa privada puede ser nacional o internacional arma, las instalaciones pone el equipo, las maquinas, siembra, cosecha y la industrializa y el estado, pone las tierras de los propietarios. Les dan trabajo a sus propios habitantes y todas las garantías sociales y la rentabilidad se la comparten en partes iguales.

Pero el bambú (que requiere agua), es una planta que se la puede industrializar y utilizarlo en una amplia gama de productos, por lo tanto, cuenta con mercado para el exterior.

Una idea que puede traer grandes beneficios para esta zona, ya que el bambú regenera la tierra y la mejora con lo cual se cumple el círculo, de mejoramiento de la calidad del suelo y de la calidad de vida de un buen sector de Santa Elena.

Me sería de suma complacencia que alguien le pudiera pasar, esta nota periodística, al señor Presidente, para que forme una comisión que estudie esta posibilidad, que de darse, haría que a sus coterráneos, les deje un porvenir mejor. Eso, anhelo.

Lionel Efraín Romero Reyes