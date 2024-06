¡Entérate! Como un estudiante repite el año

Una vez más el Ministerio de Educación, cambia condiciones para que los estudiantes de los subniveles de básica superior de 2.º a 7.º año, no pierda el año como estaba previsto desde el inicio del año lectivo 2023-2024, en caso de no alcanzar la calificación mínima de 7/10 que evidencie los procesos de aprendizajes mínimos y así no repita el año automáticamente. A continuación, te explicaré lo que el actual Acuerdo Ministerial 2024-00031-A, dice en función de cada Subnivel:

En los subniveles de Preparatoria y Elemental, se podría dar la repitencia por una solicitud del representante legal y una evaluación psicopedagógica. Para el segundo y tercer Año, igualmente es necesario la evaluación psicopedagógica y solicitud del representante, que evidencie que no se ha alcanzado las habilidades comunicativas y lógico-matemáticas. En cuanto al cuarto grado, la repetición se decide tras una evaluación psicopedagógica, el criterio de la Junta de Docentes y de la autoridad educativa, cuando el estudiante no cuente con las habilidades fundamentales.

A partir del Subnivel de Básica Media los estudiantes que obtengan 4 puntos o menos de 7 en una o más asignaturas se les aplicará un refuerzo pedagógico, consensuado con su representante legal y si estos a un así no alcanzan el promedio final con un examen supletorio serán promovidos al siguiente curso a partir de los informes de la Junta de Docentes. Cabe resaltar que ningún informe pedagógico recomendará la repetición del año escolar. Lo cual, será difícil de aplicar, debido a que ningún representante va a desear que su representado pierda el año.

Posteriormente, en relación con el Subnivel de Básica Superior y el Nivel Bachillerato, los estudiantes con calificaciones entre 4,1 y 6,99 sobre 10, pueden rendir un examen supletorio para aprobar el año con 7/10 o más. En caso de no aprobar se perderá el año, y las asignaturas reprobadas se retomarán nuevamente con las demás materias del año perdido.

En conclusión, la promoción en la Educación Básica se basa en parámetros específicos. En los primeros cuatro grados, la promoción es automática, pero se pueden solicitar evaluaciones psicopedagógicas para repetir el año. A partir de quinto grado, la promoción depende de calificaciones, con opciones de refuerzo pedagógico y exámenes supletorios para evitar la pérdida del año escolar. Estos procesos buscan asegurar el progreso académico y la promoción de los estudiantes.

Roberto Camana-Fiallos

¿Fin de Occidente, la Civilización, la Justicia y Dios? (II)

Fin de la “Civilización” a manos de tiranos que mataron en el pasado a unas 150M de personas. Las culturas china, rusa, iraní, iraquí y coreana son extraordinarias, pero han sido sometidas por el socialismo-comunista-perverso-mentiroso-fundamentalista. EE.UU. y Europa se relajaron a la caída del Muro de Berlín-1989 y la desintegración de la ex URSS-1991. En nada quedó el trabajo de J. Pablo II y su secretario Benedicto XVI para liberarnos de los obscuros y la T. de la Liberación. El Dalai Lama besando a niños, el Vaticano bendiciendo matrimonio homosexual, apoya a los zurdos de 60% de pobres en Argentina contra Milei, abandona a sacerdotes en Venezuela, Nicaragua, China…, justifica invasión-genocida de Putin a Ucrania por los Ladridos de la OTAN. Si se tomó Crimea en 2014, no la respetó pese a devolverle 3.000 cabezas nucleares (M. de Budapest – 1994), y separatismo del Dombás. ¿Si la anexa no quedará junto a la OTAN? ¿Otra vez la ex URSS y amenaza nuclearmente sin importarle su pueblo, ya que, al recibir respuesta, todos perdemos y morimos? ¿Trump les advirtió? La locura de Putin: 1) Operación de 72 horas, más de 2 años por el pueblo civil-miliar que no quiere ser esclavo. 2) Despertó a desunida, débil y zurdeada Europa. 3) Impone con pistola “su paz, que no es paz” con China, Nor corea, Irán, Sudáfrica, Cuba-Zuela, México…, que boicotearon la Cumbre por la Paz en Suiza. Con la “IA” el robot-humanoide y bebes de enjambre, vientres alquilados de una élite vil, etc. Corrupto Maduro español amnistía a terroristas para seguir en la Moncloa, silencia a la Prensa y la Justicia, “déspotas” que tienen la desfachatez de acusar de “fascistas” a conservadores, la derecha y patriotas.

Juan Carlos Cobo Rueda