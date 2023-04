Cartas a Quito / 27 de abril del 2023

Comentario

El Ecuador tiene un aproximado de 17,800.000 habitantes de los cuales el 0.30% equivale a miembros activos de bandas criminales que tiene atemorizados a la mayoría de habitantes.

En el mismo sentido y a nivel mundial existe una tendencia a facilitar y legalizar los abortos sin opción a una legítima defensa a ese pequeño corazón que ya está latiendo a pesar que no cometido ningún crimen. Por otro lado a los criminales que violan, matan, disparan mujeres embarazadas, ancianos, choferes de ambulancia, policías, finalmente el crimen organizado amenaza de muerte a jueces, fiscales, policía e incluso militares y sus respectivos familiares con el fin de facilitar la liberación o reducir drásticamente la condena. La solución mundial a través de Naciones unidas y todos los grandes organismos es viabilizar jurídicamente la eutanasia para criminales e incluso consumidores de droga en etapa terminal o no cooperantes para su desintoxicación. Esta óptica si debe ser considerada como nuevo orden mundial. No se trata simplemente de encerrar a los criminales que desde las cárceles realizan su centro de operaciones y Logística criminal manteniendo incluso los inhibidores de señal apagados sino de aplicar la eutanasia para evitar seguir gastando millones de dólares en mantener a una escoria humana en lugar de destinar esos recursos a la población productiva y honesta. En el mismo sentido aplicar ligaduras y vasectomía para padres consumidores de drogas que siguen procreando más hijos en condiciones inhumanas y sometidas a maltratos o alquiladas para la mendicidad o para ser violados por sus propios padres o terceros.

Hasta entonces seguiremos atemorizados y subyugados al crimen organizado enfrentando a una justica desorganizada, corrupta y aterrada.

Gunnar Lundh

“Apreciación de la aptitud de los Ministros de Estado”

Talvez por la falta de contacto con los medios de comunicación, las labores y gestiones de la mayor parte de los Secretarios de Estado, creo que pasa desapercibida, porque las labores y acciones que desarrollan todos los días, son muy poco divulgadas, no sé si, por instrucciones superiores o por decisión personal de cada uno de ellos, porque las gestiones que no se divulgan simplemente “no existen”, aunque sería inaceptable el distanciamiento con los medios, solo por falta de tiempo o porque habiendo trabajado 8 horas, ya están cansados.

Recuerdo el largo período que laboré en el Ministerio de Finanzas, donde al haber llegado al cargo de Asesor de una de las Subsecretarías y del despacho del Ministro, los horarios “normales” para ese nivel, eran de más de 10 horas diarias, incluidos los sábados.

En el caso concreto de los actuales funcionarios, solo las Ministras de Educación y de Telecomu nicaciones, estarían en el primer nivel, por sus conocimientos y solvencia, al ser entrevistadas. En segundo plano podrían estar los de Salud y Defensa, sin embargo de lo cual, su edad les impide ser más efectivos, por el enorme tamaño de tales dependencias a nivel nacional.

Se incluirían en este grupo, los Ministros de Economía, de la Producción y de Inclusión Económica por estar amparados por sus ejecutorias, pudiendo también formar parte los Ministros del Interior, de Trabajo, de Transportes, de Agricultura, de Vivienda y de Energía.

De los demás Ministros es difícil opinar porque realmente poco se sabe de ellos y sus funciones. Ahí se ubicarían los Ministros de Cultura, de Deportes, de Energía, del Ambiente, de RR.EE (actualmente), de Turismo y de Gobierno (actualmente).

Para que nadie se enoje, vale resaltar que el escalafón señalado, no obedece a ninguna consulta, sino a la calificación de un grupo de profesionales presentes en un acto social, donde estaban personas seguidoras del Gobierno de Lasso y sobre todo independientes.

Iván Escobar Cisneros

¡Ecuador, te quiero libre!

Reciban cada uno de ustedes mis amigos sin rostro, un cálido abrazo, hace mucho que no escribía, la depresión me golpeó fuerte, el no encontrar una sola oportunidad... me lanzó de bruces, realmente empecé a dudar hasta de mí misma, llegué confiada a empezar de nuevo en esta hermosa ciudad, pensé que podía salir adelante, mi esposo se vio forzado a dejarnos solos, ahora forma parte de los migrantes, pero no le ha ido tan bien, lo que gana a duras penas avanza a cubrir su renta y la nuestra, pagar las deudas que acarreamos "gracias a mí cáncer"...( realmente no sé qué tan bueno fue sobrevivir... sumí a mi familia en dolor y deudas), él no se alimenta bien, nosotros tampoco y yo... bueno yo no encontré nada... no puedo aportar, no puedo ayudar a mi familia y eso me duele profundamente, llegué cargada de fe y las fuerzas me están abandonando...

Perdón... este desahogo, entiendo que a nadie le interesa pero les escribo hace tanto que los considero aún sin conocerlos, retomando lo que decía; dejé de escribir, me la he pasado tirada en la cama llorando pero, hoy soñé con mi abu, y vi en mi ventana un colibrí... me levanté y miré el cielo, hace 5 días cumplí años y quizás ese sueño era mi regalo, y ese colibrí era ella diciéndome que me levante, que no me rinda y aquí estoy de nuevo, haciendo algo que amo... escribir, ojalá les guste, yo escribo lo que vivo, lo que siento, lo que duele, lo que alegra, escribo desde mi alma... a continuación mi reflexión:

Aissa Pazmiño Real