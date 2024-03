Cartas a Quito / 26 de marzo del 2024

Al Municipio Quiteño

Los capitalinos vemos, con mucho pesar que, pese a los insistentes, clamorosos y urgentes pedidos de sus moradores por que se realicen mejoras, hasta el momento no se vislumbran trabajos que satisfagan nuestras expectativas: Los baches y desagües permanecen intactos ( sin tapas), poniendo en constante e inminente riesgo la seguridad y la vida de sus habitantes y la consiguiente destrucción de los vehículos que se ven obligados a transitar por esas vías; los recolectores de basura no han sido reparados y, menos aún, reemplazados etc. etc.

Curiosamente y, con mucha indignación e impotencia, lo que sí podemos observar, es que la policía metropolitana, al parecer, se ha incrementado notablemente y los famosos “operativos” se han multiplicado, obstaculizando el tráfico que, ya de por sí, resulta caótico e invivible, en su desmedido afán de recaudar dineros que, como estamos viendo, ni siquiera son bien utilizados en beneficio de nuestra querida “Carita de Dios”.

Señor Alcalde, concéntrese en cumplir sus tareas específicas y delegue al personal bajo su mando (agentes de tránsito) a realizar otro tipo de actividades más productivas, en vez de mantenerlos repartidos en sitios estratégicos de la ciudad para, “buscando las 5 patas al gato”, extorsionar, legal o ilegalmente, a los sufridos conductores, además de obstaculizar constantemente el insoportable y caótico flujo vehicular. Solo así los habitantes capitalinos nos sentiremos honrados y satisfechos y usted, en su calidad de burgomaestre, estará cumpliendo con las funciones y labores para las que fue encomendado.

Fabiola Carrera Alemán