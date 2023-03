Cartas a Quito / 26 de marzo del 2023

¿Estamos viviendo o sobreviviendo?

En los últimos años, la inseguridad en nuestra capital se ha vuelto una preocupación constante para todas las quiteñas y quiteños. Día a día, escuchamos sobre robos, secuestros, asesinatos, cada vez más inhumanos. ¿En qué momento la carita de Dios se volvió tan insegura? ¿En qué momento la gente perdió su humanidad y se volvió capaz de cometer tales atrocidades? Sinceramente, no encuentro una respuesta clara. Lo que sé, es que está en manos de todos cambiar esta realidad y es fundamental actuar desde ya frente a la misma, pues no podemos esperar el desarrollo de nuestro querido Quito, si sus ciudadanos tenemos miedo de salir de nuestras casas, de tomar el transporte público o de ir a ciertos lugares. Como adolescente, no pretendo permanecer ansiosa y con temor de salir a las calles por todo lo que se escucha diariamente en las noticias; yo quiero tener una vida plena, donde se me permita desarrollarme en todos los ámbitos posibles. Yo quiero vivir, no sobrevivir.

Micaela Fernanda Sotomayor Bermeo, U. E. P. de América Presidenta de Consejo Estudiantil

¿Qué nos pasa ecuatorianos?

Estamos viviendo momentos sumamente cruentos y difíciles que nunca antes los habíamos experimentado: crisis económica, intelectual y, lo que es más grave aún, crisis de VALORES y; como si esto fuera poco, hasta la misma naturaleza parece haberse ensañado con nuestro pequeño e indefenso país.

No contentos con la corrupción que nos asfixia por todos lados, el robo, asalto, el homicidio, el crimen, el secuestro , el sicariato se han puesto en plena vigencia. No hay un solo día en que no escuchemos uno o más de estos aterradores crímenes que nos azotan sin piedad; vivimos en constante zozobra; no tenemos seguridad ni en nuestra propia casa, menos aún, en las calles, plazas y carreteras. En fin, la convivencia se está volviendo cada vez más insoportable.

La verdad, aunque duela decirlo, este otrora pacífico país, se ha convertido en “tierra de nadie”, sin justicia ni leyes que nos amparen; estamos comprobando con indignación, tristeza e impotencia que más derechos le asiste al delincuente que a sus miles de indefensas e inocentes víctimas.

Es hora compatriotas de que el Ecuador resurja entre las cenizas como el ave fénix y volvamos a ser ese hermoso país cuyo futuro se avizoraba próspero, en beneficio de nuestra descendencia y a donde los turistas acudían con absoluta seguridad y marcada confianza.

Fabiola Carrera A.

Los indígenas

Me sostengo siempre que los indígenas tienen razón porque vienen reclamando por muchos años que les permitan tener una vida digna y oportunidades de desarrollo.- Eso lo comparto y mi posición de apoyo a esa posición. Pero lo que pasa ahora es que están siendo manejados por líderes políticos que han visto que la política es el mejor negocio que hay en el mundo. Basta con ser Alcalde y a los pocos meses ya, puede decir que tengo un buen ingreso. Primero por el sueldo y segundo por lo que puedo hacer al hacer lo que tengo que hacer O sea si hago una obra ya puedo recibir una coima cuando esa obra lo hace ver como un gran alcalde. El hecho de estar manipulados y ponerse en una posición de hacer marchas con cierre de vías, con quemas de llantas, con ataques a la propiedad privada, con quema de cuarteles de la policía, con retener policías, con aptitudes de que solo a ellos les asiste la razón, no ha permitido lograr un verdadero acuerdo a sus justos reclamos.

Lionel Efrain Romero Reyes