Cartas a Quito / 26 de abril del 2023

¿Coincidencias o represalias?

La ciudadanía está consciente de que las quejas, reclamos, reconocimientos, elogios, etc. etc. emitidos por mi parte y a los que, gracias a Dios y a los Medios que, generosamente, brindan un espacio a sus lectores para exponer sus puntos de vista y los de la comunidad y que, por ende, representan la “Voz del pueblo”, son expuestas de una manera explícita, correcta y, en la gran mayoría de los casos, justificada.

Al respecto, cabe manifestar, con entera satisfacción y marcada gratitud que, gran parte de mis CARTAS publicadas han tenido la acogida y las respuestas adecuadas y oportunas, no así otras que una vez publicadas, han sido motivo suficiente para tomar algún tipo de amenazas y represalias, haciendo uso y abuso de la jerarquía y el poder que, ocasionalmente, les asiste. Considero, personalmente, que estas acciones injustas y criticables no deberían darse bajo ningún concepto; pues nadie tiene el derecho de acallar la voz de una compatriota (“vocera del pueblo”) bajo intimidaciones y presiones de ningún tipo.

Por hoy, no quiero mencionar nombres de entidades o empresas (Públicas y privadas) que actúan en esa forma ilegal y coercitiva pero, si el caso lo amerita, en una próxima oportunidad, no tendré reparos en publicar sus nombres.

Fabiola Carrera A.

Señor Lasso, ¡muerte cruzada ya!

Con tristeza hay que reconocer que el país es un estado fallido, una democracia de papel, donde los delincuentes nos asesinan, roban y extorsionan, y los políticos que manejan el Estado indiferentes con el resto de ecuatorianos condenados a vivir con zozobra. Pero lo más indignante es ver una “justicia” descarada que libera delincuentes, una Asamblea mediocre que vive solo para sus intereses oscuros, y un Presidente de la República que ha dado muestras de su incapacidad para superar los graves problemas, incumpliendo promesas de campaña, además, de mentir en cadena nacional.

Señor Lasso, póngase los pantalones y decrete la “muerte cruzada”, esto no es un negocio a largo plazo -como en su banco-, la patria necesita decisiones ahora, tendrá seis meses para demostrar que quiere dejar su nombre en la historia, usted no necesita la pensión vitalicia. La Asamblea se irá a la casa y no pasará nada, ese dinero que nos ahorramos se invertirá en mejorar escuelas, colegios y vías. Por decreto deberá declarar guerrilleros a los delincuentes y narcos. Que los asesinos, ladrones y extorsionadores no tienen los mismos derechos que las víctimas. Que de verdad controlen las cárceles -cuento de nunca acabar-. Que los sentenciados devuelvan lo robado. La misma tecnología que escuchó a su cuñado, sirva para perseguir a los jefes de criminales. Que las FF.AA. y policía sean inimputables penalmente en el ejercicio de sus labores. Ningún juez podrá liberar a sentenciados o detenidos con armas y/o droga.

Si no puede tomar estas decisiones, señor Lasso, debe renunciar y pedir disculpas al país. Estoy a punto de creer que los patriotas solo son un invento de los libros de historia.

Julio C. Navas Pazmiño

El poder de Ecuador está en su gente y en su tierra

39% de oferta no petrolera de Ecuador es del agro (Cavagnaro) que ocupa 44% de tierras (Censo). El crecimiento agroindustrial corporativo en Brasil convierte tierras en ´commodity´: 73 millones de has. son de compañías multinacionales extranjeras y en 10 años deforestó el equivalente a Ecuador. Acá, ´63% de agricultura empresarial accede a riego versus 37% para unidades familiares campesinas´ -que buscan eficacia económico-social y no ser parceladas. Ecuador potencia agrícola, en contraste con Corea del Sur, que ´importa 78% de sus alimentos´ (Houtart). Sin depender de cadena productiva de corporaciones (León) -que controlan precio y mercado de sus monocultivos; sin agrotóxicos o semillas transgénicas, con capacitación; maquinaria de MAGAP; Seguro Agropecuario y Social Campesino, y con compras públicas a organizaciones campesinas, apuntaremos a ‘autosuficiencia de alimentos sanos de forma permanente’ (A. Rosero) y a acabar con 60% de pobres (INEC) que trabajan de sol a sol en el campo.

Diego Fabián Valdivieso Anda