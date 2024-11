¡0,45 USD el KWh, lo toma o lo deja!

Especulación internacional, es a donde ha llegado la energía eléctrica ecuatoriana, mendigar un KWh a costo tres veces, nuestro mercado es duro, mientras, por otro lado, los políticos han desperdiciado sin piedad por más de 40 años, el recurso que ahora nos hace falta, ¿inaudito, verdad? La desgraciada crisis energética que nos agobia tiene responsables directos: gobierno socialcristiano 1984 – 1988, gobierno izquierda democrática 1988 – 1992, gobierno socialcristiano 1992 – 1996, tuvieron planificación (Plan Maestro de Inecel), pero no quisieron invertir. En la década del 2007 – 2017 el gobierno de la revolución ciudadana, decide improvisar la inversión de grandes cantidades de dinero en centrales hidroeléctricas sin planificación, Coca Codo Sinclair, Toachi -Pilatón, de gran potencia, poca calidad y costos superiores a los referentes internacionales. Además, el cierre de puertas a la inversión privada expresado en la constitución del 2008, posiblemente es el mayor daño que hizo este gobierno. A todos ellos hay que agradecerles por los apagones. Es bueno saber la causa, pero mejor buscar la solución. La generación de energía: solar, eólica, geotérmica, etc., que sugieren los expertos, necesita tiempo y dinero, recursos que el País al momento no dispone. Podemos y debemos resolver el problema sin mayores gastos reorganizando el sector eléctrico, mediante la descentralización del sistema actual, hay plantas térmicas e hidroeléctricas de pequeña y mediana capacidad que están integradas al sistema nacional interconectado SNI y, que deben reagruparse para formar sistemas regionales, que sean administradas por las empresas eléctricas regionales existentes, que ahora mismo son diez y con Celec pasarían a ser once, naturalmente todas deben estar bajo la regulación y control del Ministerio correspondiente. Esto evitará los apagones nacionales, serán puntuales si los hay. Esta es una solución a mediano plazo, la solución urgente debe estar a cargo del Estado y, el gobierno actual está haciendo lo que debe hacer, la solución a largo plazo es que el Estado autorice a las empresas eléctricas regionales de la sierra la construcción de centrales hidroeléctricas, menores a 20 MW, sobre la cota 2500 msnm, donde hay grandes caídas y pequeños caudales (en ríos de montaña y lagos, el agua no falta). La población de la costa y Amazonía estará servida con las centrales hidroeléctricas y térmicas grandes, administrado por Celec.

Marco A. Zurita Ríos