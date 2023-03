Cartas a Quito / 25 de marzo del 2023

El día internacional de los bosques

En el 2012 mediante Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó oficialmente el 21 de marzo como el "Día Internacional de los Bosques", creándose posteriormente la organización del Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Los bosques cumplen una función importante en los ecosistemas, en los diversos hábitats del planeta y otros aspectos muy vinculantes en la vida del ser humano Sus beneficios brindan múltiples servicios ecosistémicos, económicos y sociales; son fundamentales para combatir y mitigar los efectos del cambio climático; contribuyen a la salud del ser humano, ya que estos regulan la temperatura del planeta, además son filtros depuradores de la atmosfera que ayudan a almacenar el carbono y también a mediar los flujos del agua; sirven para controlar la erosión del suelo, su recuperación y conservación; protegen a la biodiversidad de los ecosistemas y regulan los cambios en las condiciones ambientales a causa del cambio climático que afecta con la aparición de diversas enfermedades y especies forestales que producen alérgenos. Pese a todos estos grandes beneficios, los bosques están amenazados por la industria maderera, la tala indiscriminada, incendios forestales, desertificación, sequías, pérdida de biodiversidad, erosión y plagas.

El tema de este 2023 del Día Internacional es: “Bosques y salud”, en el que se exhorta al mundo a sensibilizarse y reconocer lo esencial y beneficioso que son los bosques para la salud del planeta. Es imperativo promover prácticas que permitan garantizar su protección, recuperación y conservación, con el objetivo de salvaguardar la seguridad alimentaria, la nutrición y mitigar el cambio climático.

Vicente Mera Molina

Rezar en todo momento

Con las manos juntas, y de rodillas; con los brazos cruzados, y sentados; caminando por la calle; yendo al trabajo o regresando a la casa, sea en nuestro auto o en un bus, o en cualquier transporte. En la capilla, y ante un Sagrario. Se puede rezar en todo momento y a toda hora. Para hablar con Dios no hay que sacar una cita, o aguardar a que nos toque el turno. Él está siempre esperándonos. Como el padre del hijo pródigo. Con los brazos abiertos y una mirada llena de ternura. La oración es un arma poderosa. Jesús nos lo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando escogió a sus apóstoles; cuando realizaba milagros o predicaba ante grandes multitudes; cuando perdonaba los pecados. Antes de su Pasión oró con gran fuerza, para vencer la tristeza y la angustia que le hicieron sudar sangre. Y antes de morir, encomendó su espíritu al Padre. Frente a los grandes o pequeños problemas que la vida nos plantea, no hay que desesperarse pensando en que no encontraremos soluciones. Dios no pierde batallas. Pero necesita que le ayudemos a ganarlas confiando en Él…, en su Omnipotencia…, que todo lo puede y todo lo soluciona.

Mario Monteverde Rodríguez

Rumbo a Estados Unidos, Canadá y México

Bajo el mando del estratega español Félix Sánchez Bas, quien con bajo cartel, muchas ganas y un apetitoso sueldo, se dará el puntapié inicial a una nueva incursión futbolera ecuatoriana rumbo al mundial de fútbol a efectuarse en EE.UU., Canadá y México. Para esta nueva cita, debemos no solo aspirar a llegar, sino a superar lo actuado en las cuatro incursiones anteriores. La fecha FIFA del 24 y 28 de marzo 2023, nos ofrece una prueba conveniente para nuestros intereses, cuando enfrentemos a Australia un equipo interesante, estructurado y serio; oportunidad para que el técnico evalúe a nuestros pre seleccionados, e inicie un proceso sin compromisos, sin injerencia de los directivos de turno y sin ahijados. Sánchez debe ir consolidando una alineación, inyectando en los muchachos un sentido de pertenencia con el País, haciéndoles entender que son privilegiados, que el aspecto económico esté en segundo plano, que tienen una nueva oportunidad de lucirse y dar al País una pausa, que permita por lo menos de momento olvidar el escenario convulsivo en que vivimos. Las eliminatorias son el primer paso a enfrentar, dando la cara incluso a los protervos intereses paisas y araucanos; superados esos escollos, viene la cita ecuménica, en donde estará en juego nuestro bien ganado prestigio.

Efraín Flores Batallas