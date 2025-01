El próximo gobierno

Ningún candidato nos dijo como piensa pagar lo que ofreció, la deuda externa de Ecuador es demasiado alta, está más o menos en un 53% del PIB, hay una deuda interna escondida pendiente de pago. El próximo gobierno debe eliminar ministerios innecesarios y terminar con la duplicidad de funciones en el estado, con cero déficits.

Los políticos le han vendido al pueblo la idea, de que el Estado los debe mantener, pero los recursos naturales, y áreas de cultivos son las mismas de hace 500 años, pero la población se ha multiplicado por millones, y quizás algún día como en China, el Estado nos diga que solo nos puede garantizar los servicios públicos a un solo hijo.

El ofrecimiento de generar empleo con salarios mínimos, simplemente no es realista; la persona que gana el salario mínimo, tiene un nivel de competencia que justifica el pago. Exigir el salario mínimo en el sector informal no es realista, porque no tienen el mismo nivel para justificar el pago de un salario mínimo, así a menos que se liberalice la contratación del salario en el país, solo estamos generando más pobreza y desempleo.

El Ecuador vive un estado de guerra interna, que la ley y la ciudadanía no entienden, no podemos criminalizar a la policía y Fuerzas Armadas, cuando causan bajas en un estado de guerra interna, y las organizaciones de derechos humanos salen en defensa de las víctimas, que resultan ser ciudadanos ejemplares, la seguridad solo la vamos a lograr, con la dureza de una ley marcial, y que los delincuentes enfrenten la justicia militar.

Juan Orus Guerra