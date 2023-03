Cartas a Quito / 24 de marzo del 2023

Paro del bus urbano en Ambato

No es justo que la ciudadanía Ambateña tenga que pagar las consecuencias por la inoperancia de autoridades y transportistas que son incapaces de consensuar el valor del pasaje del bus urbano, la razón, son políticos que no conocen ni quieren utilizar la técnica numérica, no habrá acuerdo mientras no haya ayuda especializada, cualquier solución será parche. Basta de improvisar con sesgo señores políticos, su presencia ha causado grandes males en Ecuador desde su nacimiento en 1830. Estamos en el siglo de la ciencia y tecnología, para el cumplimiento de su deber apóyense de estas herramientas, no violencia, técnica si, señores transportistas. El pasaje del bus urbano resulta de la relación por cociente entre el costo del bus en una unidad de tiempo y la cantidad de pasajeros en ese tiempo. (Pasaje = costo día bus/pasajeros día): el denominador es igual al triple promedio de la recaudación diaria de los buses de todas las operadoras y todas las rutas, dividido entre la tarifa vigente. El costo día bus es igual a la suma de los costos: inversión (propiedad), operación, mantenimiento y administración, el primero está compuesto por los costos: depreciación, seguro, garaje, matrícula y otros ; la operación es la sumatoria de: combustible, sueldos del conductor y ayudante; el manteniendo preventivo compuesto por: cambios (aceites, bujías, filtros, etc.) y revisión (bujías, bomba de cebado, conectores, cableado, etc.); mantenimiento correctivo son las reparaciones (motor, bomba de inyección, caja de cambios, etc.); la administración son los costos indirectos más la utilidad, el primero corresponde a gastos generales (alquileres, salario personal administrativo, servicios básicos, cuotas, impuestos, multas, etc.), la utilidad es propia de cada operadora (5%-10% del pasaje). Metodología que facilita llegar a consenso.

Marco A. Zurita Ríos

La Asamblea Nacional

El gobierno se ha visto acorralado por los asambleístas que quieren tener el poder total.- Correa por una parte para liberarse de los juicio en su contra y Nebot por odio, por rencor, por interés personal propio y de su grupo se alinea al correismo y pacta el triunfo a la alcaldía y prefectura del Guayas que por muchos años fue su fuerte de lucha y asi alcanzar protervos intereses Acuerdo que deja o permite que se tomen la asamblea nacional y pongan al gobierno de Lasso contra la espada y la pared y por mayoría se pueda intervenir para someter a juicio político.- A pesar que las causales están por más que llenas solo de mala fe, burdas y grotescas. Sabemos que la Corte Constitucional, será la encargada de analizar el pedido de la Asamblea.-Única institución junto con la fiscalía, cuentan con integrantes que hacen prevalecer la justicia ante los intereses mezquinos por más que vengan de socios cristianos, correistas u agrupaciones como la Conaie.

Lionel Efrain Romero Reyes

“La ciudadanía esta cansada de la política”

Basta ver el “que me importismo” de la gente respecto al eventual juicio político al Presidente de la República, para confirmar que la política no es un tema que le preocupe, este momento, a la mayor parte de los ciudadanos, ni siquiera de los que tenemos nuestra residencia en las ciudades, peor a aquellos que viven en centros urbanos más pequeños o en el área rural.

No se conoce de ninguna marcha de respaldo a la Asamblea Nacional y tampoco contra el Presidente, de donde se deduce que el impasse entre la Asamblea y el Gobierno, es problema exclusivamente de ellos, lo cual es lamentable pues las necesidades no resueltas son de todos los que no comen por falta de trabajo o no se educan para ayudar a los padres.

Recuérdese los levantamientos masivos que se dieron en todo el País para la caída de Gutiérrez o de Bucaram o en los reclamos de Febres Cordero defendiendo la banca de la costa y, más atrás en las caídas de los dictadores militares o de Velasco Ibarra, por lo cual la calma ciudadana nos lleva a pensar que la política por lo corrompida y prostituida en que se encuentra es de interés sólo de cuatro Asambleistas y del Presidente Lasso y sus amigos.

Iván Escobar Cisneros