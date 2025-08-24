Contaminación

Se define a toda suciedad, cochambre, descuido. Quito la capital de la República, Distrito Metropolitano, con lugares emblemáticos turísticos, se encuentra en abandono total. Mencionare tres a modo de ejemplo, por supuesto que existen muchos más, Panecillo, La Ronda, la plaza mayor y sus alrededores. Visitar los mismo es totalmente dificultoso, sus vías de acceso se encuentran en pésimo estado, contaminadas visual, auditivamente y con olores fétidos. No existe presencia de Agentes de Control Metropolitano y Agentes civiles de tránsito que guíen a los visitantes y ejecuten operaciones de prevención y control, si están presentes, su omisión es tan evidente porque se hallan en los celulares, a más de que su uniforme deja muchos comentarios por su desarreglo. La justificación de la no presencia de agentes de control y agentes de tránsito está en el reducido personal.

El Municipio de Quito cuenta con secretarías de inclusión, ambiente, coordinación territorial, seguridad, salud, movilidad; administraciones zonales, que no cumplen con su misión, visión y objetivos, y más bien cuenta con burócratas indolentes que se reciclan como parte de la cuota política.

Nos acercamos a periodo electoral y ahora si constataremos funcionarios municipales de contrato o electos, que saldrán a las calles un poco más y con escoba a promocionarse buscando ser electos y continuar con sus viejas prácticas.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

País pírrico y fallido por el crimen, “sin futuro”

Pírrico: Triunfo obtenido con más daño al vencedor que, el que recibió el vencido. Esclavos del PCCH, Rusia…, ONU-Zurda, G. de Puebla, FSP y Narco-SSXXI. Washington, “ciudad santuario del crimen y drogas”, no podían ir en la noche a un restaurante. Sheinbaum, exguerrillera como Petro: Se dio la noticia de la muerte de M. Uribe. Pues eso es bueno para Colombia, un político menos de qué preocuparse. ¿El mundo callado, viva el crimen, ¿si lo decía uno de “derecha” y pasaba a uno de “izquierda”, ardían las calles?No-boa, adiós a la Tabla de Droga sin denunciar a RC5 que acabó a miles de niños, jóvenes y familias a favor del narcotráfico. No kushki a partidos, si el dinero ilegal lo suple todo, ¿Mono Jojoy…? ¿Negocios, empresas, empleados y familias vacunados con asesinatos, bombas y secuestros, cierran o arrodillados al crimen? ¿No-boa la Constituyente (sino que es más de lo mismo, con los mismos): chao no-CNE, no-Cpccs, no-Asamblea, no-Justicia, no-CC que llamaron cervecera, correísta, inconstitucional e ilegal (¿reincidentes sin sustitutivas y las dio, reelección indefinida…?), defendida por la ONU-CIDH, que no velan por la familia, la democracia y la gente honrada, “sino por los cacos en las calles y el poder”? ¿Detención sin juez (¿o fiscal?), espía telefónica a los ¿honestos?, in-consultas desde Moreno, inermes a leyes pro-crimen-corrupción y candados RC5, erigidos violando el E. de Derecho? Por casinos, no por chao la CONVEMAR que mutiló 200 millas soberanas con ¿no-Ejecutivo, no-Asamblea, no-CC…, rendidos a China? De hijos y nietos, defensa de las Galápagos, flora, fauna y seguridad del país. RC5 reina en su “Leviatán sin Ley y sin Dios”. ¿Terrorismo para quebrar el S. Financiero, el país y a No-boa con la “bola” del B. Pichincha…?

Juan Carlos Cobo Rueda