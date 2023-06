Cartas a Quito / 23 de junio del 2023

Tecnologia cognitiva en la educación

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, nos encontramos en medio de una revolución educativa que está cambiando la forma en que aprendemos y enseñamos. La tecnología cognitiva, como un cerebro digital, ha llegado para transformar la educación en algo más que libros y aulas.

Imagínate un aula donde cada estudiante tiene un tutor personalizado, capaz de entender sus fortalezas y debilidades de forma instantánea. Esta tecnología cognitiva combina inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para brindar una experiencia educativa única y adaptada a cada alumno.

El aprendizaje se convierte en un viaje interactivo donde los estudiantes pueden explorar, hacer preguntas y recibir respuestas precisas al instante. Los asistentes virtuales se convierten en compañeros de estudio incansables, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico en cada paso del camino.

Pero no se trata solo de la enseñanza, sino también de la evaluación. Con la tecnología cognitiva, la evaluación se vuelve continua y personalizada. Los profesores pueden monitorear el progreso de sus estudiantes en tiempo real, brindando retroalimentación precisa y oportuna para impulsar su crecimiento académico.

La tecnología cognitiva no solo se limita al aula, sino que se expande más allá de sus límites físicos. Los estudiantes pueden acceder a recursos educativos de alta calidad en cualquier momento y lugar, rompiendo barreras y ofreciendo oportunidades de aprendizaje ilimitadas.

El futuro de la educación ha llegado, y está impulsado por el poder de la tecnología cognitiva. Es hora de abrazar este cambio, aprovechar su potencial y liberar el verdadero poder de nuestras mentes. La educación ya no es solo una cuestión de adquirir conocimientos, sino de desarrollar habilidades y capacidades que nos permitan enfrentar los desafíos del mundo moderno.

En este nuevo paradigma educativo, la tecnología cognitiva es nuestra aliada, expandiendo nuestras posibilidades y llevándonos a un futuro donde el aprendizaje se vuelve ilimitado. ¡Prepárate para sumergirte en el cerebro digital y descubrir nuevas fronteras en la educación!

Roberto Camana-Fiallos

El fenómeno Rafael, Moreno, Lasso, Nebot y demás (II)

L. F. Cordero y O. Hurtado protegieron las 200 millas marinas de la Declaración de Santiago de 1952. Alfaro de las pretensiones peruanas y Roldós al Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. Luego de las mutilaciones desde la R. Audiencia de Quito de 1563 y la República de 1830, vino la “pérdida de más de 200 mil km2” con írrito P. de Rio de Janeiro de 1942, con mandatarios disfrutando del poder con fronteras olvidadas y militares sin balas para defender la Patria. Con el T. Fujimori-Mahuad de 1998 por la no demarcación de 78Km, el “despojo de 14. 121 km2 con falaz km2 de Tiwintza”. Pese a los triunfos de conflictos no deseados en la C. del Cóndor-1981 (Paquisha, Mayaicu y Machinaza), y Alto Cenepa-1995. Y cuando parecía que habíamos visto y sufrido todo, llega el mesías Correa con Asamblea de F. Cordero (excepto el rechazo patriótico del MPD a grito de traidores a la Patria), más Moreno, Lasso y la CC, “perdimos con la Convemar (Comemar, Comepeces y Cometerritorio), Más de 1.2 millones de KM2 de nuestras 200 millas marinas soberanas con su suelo, subsuelo y órbita geoestacionaria, dejándolas en sólo 12 millas”. ¿Con el silencio de 18M, la Academia, las Cámaras, profesionales, abogados…, venia de la Marina y mutis del C. Conjunto de FF.AA.? Violando el Tratado del Pacífico y la Constitución, artículos 1, 3.2, 3.7, 4, 83.1 y 3, 147.1, 158, 403, 408, 422, 424…, el 158: … Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial… Mientras que, “España defiende su derecho a recuperar 500 mil KM2 de su plataforma continental sumergida ante la ONU - hay más de 60 países reclamando”. Huasipungo de folklóricos y falaces Derechos de la Naturaleza, Lasso con “decreto-735” por canje de deuda y cuidado de las Islas Galápagos que, los ecuatorianos no podemos hacerlo de un P. Natural de la Humanidad, “¿habría cedido soberanía en su administración”? ¿Ya esquilmadas por pesqueros chinos, narcotráfico y sobrecarga-turística-zurda que, acaba sensible-ecosistema con la venia de Correa-Moreno-Lasso y FF.AA.? Correa denuncia traición a la Patria, ¿quién impuso despojo de las “200 millas”, se tomó la Justicia, erigió Estado totalitario, violento, delincuencial y se llevaron no menos de $135MM alservicio deChina, Rusia, Cuba y Maduro? “Políticos y otros son enemigos del hombre y nuestra casa la TIERRA”. El río Éufrates se seca como otros y, mares interiores de un planeta en peligro inminente.

Juan Carlos Cobo Rueda