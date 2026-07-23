Cartas a Quito / 23 de julio de 2026

Esta son las cartas a Quito de este jueves 23 de julio de 2026

El PNUD trabajó con los productores de Ecuador para diseñar el proyecto piloto del seguro agrícola paramétrico.

Cobro en los parqueaderos

¡Qué curioso!… Justo cuando me predisponía a felicitar a los Centros Comerciales y más Empresas y entidades que brindan un servicio eficiente incluyendo el servicio de parqueadero gratuito a los usuarios y clientes, que van, sin duda, a dejar su dinero para sostener la economía, especialmente, de los centros comerciales, a fin de que éstos asistan tranquilos a realizar sus compras y más gestiones sin presión alguna y no controlando el reloj como ocurre en ciertos locales comerciales de Quito. Me llega la ingrata e increíble noticia de que en otro Centro Comercial por el Norte de la ciudad y en otros cuantos lugares, ya se está implementando este fastidioso y lucrativo cobro por utilización de los parqueaderos que, aunque no muy onerosos, obstaculizan sobremanera e impiden que las personas acudan libremente y se tomen el tiempo necesario para realizar su recorrido: ir al patio de comidas, al cine, al  Supermaxi, visitar  otras tiendas, almacenes, negocios y porque no, realizar otros trámites, con las consiguientes molestias y pérdida de tiempo que este descabellado e injustificado “Invento” ocasiona.

Considerando que la gente acude a estos sitios a dejar su dinero y, consiguientemente, a enriquecer y dar vida a sus empresas y negocios, es menester que se piense y se revean estas injustas medidas que, de una u otra manera, afectan la economía de los usuarios y clientes; al tiempo de recomendar a estas grandes Empresas que las cosas negativas no deben imitarse y menos propagarse; en su lugar, aquellos que cobran estos injustos y malhadados rubros deberían replegarse, brindando mayor comodidad y protegiendo concienzudamente el bolsillo de sus  compatriotas.

Fabiola Carrera Alemán