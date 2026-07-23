Cartas a Quito / 23 de julio de 2026

Cobro en los parqueaderos

¡Qué curioso!… Justo cuando me predisponía a felicitar a los Centros Comerciales y más Empresas y entidades que brindan un servicio eficiente incluyendo el servicio de parqueadero gratuito a los usuarios y clientes, que van, sin duda, a dejar su dinero para sostener la economía, especialmente, de los centros comerciales, a fin de que éstos asistan tranquilos a realizar sus compras y más gestiones sin presión alguna y no controlando el reloj como ocurre en ciertos locales comerciales de Quito. Me llega la ingrata e increíble noticia de que en otro Centro Comercial por el Norte de la ciudad y en otros cuantos lugares, ya se está implementando este fastidioso y lucrativo cobro por utilización de los parqueaderos que, aunque no muy onerosos, obstaculizan sobremanera e impiden que las personas acudan libremente y se tomen el tiempo necesario para realizar su recorrido: ir al patio de comidas, al cine, al Supermaxi, visitar otras tiendas, almacenes, negocios y porque no, realizar otros trámites, con las consiguientes molestias y pérdida de tiempo que este descabellado e injustificado “Invento” ocasiona.

Considerando que la gente acude a estos sitios a dejar su dinero y, consiguientemente, a enriquecer y dar vida a sus empresas y negocios, es menester que se piense y se revean estas injustas medidas que, de una u otra manera, afectan la economía de los usuarios y clientes; al tiempo de recomendar a estas grandes Empresas que las cosas negativas no deben imitarse y menos propagarse; en su lugar, aquellos que cobran estos injustos y malhadados rubros deberían replegarse, brindando mayor comodidad y protegiendo concienzudamente el bolsillo de sus compatriotas.

Fabiola Carrera Alemán