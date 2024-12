¡Ponga los pies en el suelo, señor Alcalde!

La vanidad y cleptomanía son parte de la personalidad de ciertos políticos, que sacan a relucir cuando son autoridad. En vísperas de elecciones se esmeran en proponer proyectos rimbombantes con jugosas comisiones y poca efectividad. Esta vez el Alcalde de Quito está empeñado en completar el despropósito iniciado por su coideario en el 2011, se trata de la ampliación de la primera línea del Metro de Quito hasta la Ofelia, con pretensión de llegar hasta Calderón. Es clara su vanidad cuando en recesión, con urgencia y plata ajena, ofrece financiar los estudios de la extensión del sistema actual, cuyo valor debe alcanzar al 1% del valor de la construcción estimado entre 500 y 600 millones de USD. Esta inoportuna iniciativa ha generado duras críticas de la ciudadanía y del propio Concejo Metropolitano. La preocupación es, embarcarse en la construcción de un ramal, si la línea principal que está en servicio no está cerrada, tiene por resolver problemas graves como: no hay recepción definitiva con Acciona, el contrato de mantenimiento del material rodante es caro y sobre todo con otro contratista que no es el de operación (habrá problemas), faltan accesorios para la comodidad del usuario en los trenes, no hay integración con los sistemas de transporte público en superficie, caótico sistema de recaudo, etc. Sin embargo, el problema principal del Metro de Quito es que, no es autosustentable, antes de pensar en una nueva deuda, la autoridad municipal debe preocuparse por hacerle rentable, apenas tiene el ingreso de 150 000 usuarios/día, que no cubre los costos de operación y mantenimiento, por lo que el Municipio tiene que subsidiar 45 millones USD/año. En resumen, es verdad que la Ofelia y Calderón necesitan y se merecen transporte público masivo, pero no necesariamente el Metro, hay sistemas más baratos, ¡Ponga los pies en el suelo, señor Alcalde!.

Marco A. Zurita Ríos