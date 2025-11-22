Cartas a Quito / 22 de noviembre de 2025

Referéndum y Consulta 2025

El gobierno nacional liderado por Daniel Noboa, convoco a una consulta y referéndum el pasado 16 de noviembre del 2025, con tres interrogantes y una convocatoria para una constituyente, los resultados son totalmente desfavorables, seis de cada diez ecuatorianos la rechazaron, demostrando madurez política.

El país viene arrastrando por décadas problemas sociales gravísimos como empleo, educación, salud, seguridad, institucionalidad, entre otros, que dolosamente han omitido los servidores públicos en sus diferentes jerarquías y ejercicio de sus funciones.

Los resultados de la consulta transparentan un país totalmente polarizado por décadas, la política y los candidatos, que luego ocuparon la administración pública en los diferentes sectores, ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, no cumplen sus planes de trabajo con los que se promocionaron omitiendo dolosamente su responsabilidad de administrar honradamente el patrimonio público, denunciar los actos de corrupción y trabajar por el bien de cada sector.

Irresponsablemente, se continúa con la narrativa de que en el país ha ganado la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, las interrogantes propuestas en la consulta y referéndum no requieren de la redacción de un nuevo texto constitucional, corresponde a la asamblea nacional que el gobierno actual tiene mayoría, tramitar las reformas necesarias, especialmente la de la ciudadanía universal que debe derogarse urgentemente.

El país requiere paz, corresponde a cada uno de los sectores sociales y académicos abrir un diálogo nacional que permita plantear probables soluciones que se tramitaran en la asamblea nacional, respetando los derechos humanos y la opinión de cada ciudadano, anteponiendo el interés general al interés particular

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

La puntualidad: el hábito que define el carácter

La puntualidad es mucho más que una obligación social o una formalidad cotidiana, es una señal clara del carácter y la disciplina de una persona. Llegar unos minutos antes no es exageración, es respeto. Quien arriba exactamente a la hora ya está tarde, y quien se retrasa envía un mensaje contundente, aunque no lo diga en voz alta: su tiempo importa más que el de los demás. En una época donde cada minuto vale, la puntualidad se convierte en una virtud indispensable. Las excusas abundan: el tráfico, el despertador traicionero, un imprevisto que surgió “a última hora”. Pero en la práctica, estos argumentos suelen encubrir la verdadera razón: falta de planificación. Ser impuntual implica no prever, no organizar, no dar prioridad al compromiso adquirido. Y al hacerlo, aunque sea sin intención, se comunica a quienes esperan que su tiempo es secundario. Esa percepción desgasta la confianza y afecta relaciones profesionales y personales. En el ámbito laboral, la puntualidad es una herramienta silenciosa pero poderosa. Antes de que un profesional hable o muestre su talento, ya ha transmitido una imagen con solo llegar. Quien cumple con el horario se presenta como serio, confiable y comprometido. Quien no lo hace, proyecta desinterés e irresponsabilidad. Las disculpas posteriores pueden suavizar la incomodidad, pero no borran la impresión inicial que queda grabada. Ser puntual es, ante todo, un acto de disciplina interna. Requiere levantarse a tiempo, salir con anticipación y organizar la vida con orden. No es un don reservado para unos pocos, sino un hábito que se forma con práctica y voluntad. Y en ese hábito se construye el respeto: primero hacia uno mismo, luego hacia los demás. La impuntualidad constante no solo hace perder reuniones, oportunidades o confianza. Hace perder vida. Porque quien se acostumbra a llegar tarde a todo termina también llegando tarde a sus propias metas. El tiempo no vuelve, y la confianza una vez dañada cuesta recuperar. La puntualidad no exige perfección: exige compromiso. Y ese compromiso empieza por cumplir la hora en la que dijiste que estarías.

Elio Roberto Ortega Icaza