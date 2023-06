Cartas a Quito / 22 de junio del 2023

Variante en la autopista Rumiñahui

Reducir el tiempo de recorrido entre el valle de los chillos y Quito es imperativo, la vía más rápida es la autopista Rumiñahui donde circulan más de 70 000 vehículos, que se demoran 60 minutos en las horas pico, ¡demasiado tiempo! Para resolver esta deficiencia, la Prefectura Provincial de Pichincha ha tenido la feliz iniciativa de construir una variante en línea recta, desde el sector de Monjas hasta la avenida Velasco Ibarra (oriental), mediante la construcción de un puente de 680 metros de luz, sobre el rio Machangara y, desde ahí hasta el terminal en el parque del arbolito, con la construcción de dos túneles de 1.3 Km cada uno. El gerente de Hidroquinoccio EP que es parte de la Prefectura, dice: los estudios están listos, al momento se está buscando financiamiento para los 230 millones que es el costo total, es más, estamos elaborando los TDRs para el concurso de la construcción, misma que se realizará mediante invitación directa a una empresa pública. Otra vez Régimen Especial de ingrata recordación. La iniciativa tiene la mejor de las intenciones, pero, el procedimiento para la contratación de la construcción, deja inquietudes: Aspecto técnico, los estudios no han sido socializado, no se sabe si, la pre factibilidad y factibilidad justifican el proyecto ahora seleccionado. Aspecto legal, contratar la construcción con Régimen Especial, es un peligro, el fracaso de los proyectos emblemáticos construidos en la década ganada (Coca Codo, Poliducto Pascuales-Cuenca, Planta de gas Bajoalto, etc.), además, la contratación del operador del Metro de Quito y, otros, así lo indican. Aspecto administrativo, Hidroquinoccio especialista en hidráulica, realizó los estudios de las centrales hidroeléctricas en cascado del rio Guayllabamba, también del proyecto Toachi Pilaton, cuyos resultados no fueron de lo mejor precisamente.

Marco A. Zurita Rios

La campaña electoral

Los partidos políticos están con ansias de poder y sin importarle al pueblo que les regala su voto, no piensan que nada es perecedero y siempre hay que ver mas alla de sus intereses políticos, queremos que las autoridades sea un mejor ejemplo para la sociedad y que cumplan por la ciudad.

En todo caso debemos estar vigilantes a que no se cometan errores en sus gestiones, ya que ellos tienen la capacidad de mentir con facilidad cuando están en el poder, logrando así llegar al objetivo de ser intocables y antes de eso se olvidan de todo lo prometido.

Siempre es lo mismo en la que juegan con nosotros, así que ya estamos cansados de que nos vean la cara del ingenio de una manera sinvergüenza, ya no vamos a querer algo asi de volver al pasado que era un tiempo de un camino sin dirección.

No podemos con las promesases de campaña que ya esta en auge y no debemos de convencer con palabrería, que ya estamos cansado que no nos cumpla y que nos vea la cara. No podemos continuar asi sin ley, debemos que eliminar esa ley de la tabla que tanto daño nos hace y eso lo ha llevado a crecer la delincuencia, que ya no se la puede controlar hacer falta poner una ley que logre, los objetivos adquiridos, para terminar con esas mafias que está bien organizada y que no había antes algo parecido, ya esto nos lleva a los tiempos de los 80, donde no hay un orden. Que se pongan los pantalones y que nos lleve por un camino seguro y poder trabajar en paz, sin tener ese temor de estar en zozobra, el gobierno no encuentra ese camino a un nudo de leyes que nos dejaron el correìsmo en la asamblea, que todavía quiere seguir en la teta por el poder que a ellos lo tiene felices sin importar el pueblo.

Estas elecciones es un reto para los candidatos, ya que vamos a exigir que haya un buen control en su gestión y sabemos que no va a cumplir porque esta es tu costumbre de no se cumplan los proyectos pactados durante la campaña.

Hay maneras de hacer el bien a la gente que le dio su voto y no podemos confiarnos en su palabra, ya que queremos que esto cambie de una vez por toda, por el bien de todo y podamos salir de esta situación que nos agobia. Empecemos por un cambio de mentalidad de la gente, para ver con otros ojos la política y no con ese mecanismo de poder.

Para que todo esto nos haga falta tener una educación de ética en la escuela, porque eso es la base de la persona como lo había antes, en la sociedad.

Jorge Enrique