Los números no mienten

Ante la posibilidad de una nueva crisis energética en Ecuador, viene a mi memoria un popular refrán “En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. Cuando era interino este gobierno octubre 2024, tanto ministros como presidente de la República juraron que no habrá apagones, solo tuvo que pasar unos días para que empiece el racionamiento eléctrico con crecimiento exponencial hasta llegar a 14 horas/día en diciembre. En estos días después de medio año la historia se repite, el gobierno que ayer levantó falsos testimonios, hoy vuelve a prometer que no habrá apagones en el estiaje del 2025. El Ecuador exige transparencia y respaldo técnico a estas declaraciones, el Ministerio de Energía y Minas, debe demostrar con cifras, haciendo una comparación entre la situación actual y la del estiaje. Así: A) situación energética actual: La oferta en potencia es la media que ingresa al Operador Nacional de Electricidad (Cenace) suministrada por: centrales hidroeléctricas trabajando al 90%, 95% de su potencia utilizable igual a X Mw y, centrales térmicas trabajando al 80% igual a Y Mw. La demanda media según el Cenace igual a Z Mw, luego el balance energético de ahora mismo es X + Y – Z = 0 Mw, el resultado obvio es positivo, por eso no hay apagones. B) Situación energética en estiaje: este análisis es más complejo, hay que utilizar probabilidades para resolver, habrá varios escenarios cuando se combinan la oferta y la demanda. El Gobierno debe socializar todos para justificar. Ejemplo, se estima que la demanda crece en 3%, luego será 1,03 Z Mw, la oferta termoeléctrica permanece constante Y Mw, la oferta hidroeléctrica variará según el clima con escenarios probables de producción del 80%, 70%, 60%, si se toma el más crítico (igual a 2024), la oferta hidráulica será 0,60X Mw y el balance energético será: 0,60X + Y – 1,03Z = 0, si aún, es positivo, el Gobierno ha justificado, si es negativo (más probable), deberá explicar cómo y cuándo cubrirá el déficit. Los números no mienten.

Marco A. Zurita Ríos